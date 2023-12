Colegios de Enfermería piden a la Junta incentivar la vuelta de "los miles" de profesionales que "se han marchado"

SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Enfermería ha tildado de "inadecuada y fuera de lugar" la argumentación de las disposiciones generales del Acuerdo de 5 de diciembre publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), por el que se exime del requisito de nacionalidad para la realización de "nombramientos de carácter temporal de personal de enfermería extranjero no comunitario por el SAS durante el 2024".

En un comunicado, ha explicado que este texto señala que la escasez de personal de enfermería en determinadas zonas geográficas y especialidades, así como en determinados periodos de crecimiento puntual de demanda asistencial, "se ha convertido en una situación endémica", atendiendo, en algunas ocasiones, a razones que "nada tienen que ver con la realidad de la enfermería andaluza".

En su lugar, la presidenta del Consejo Andaluz de Enfermería, María del Mar García Martín, ha planteado que la administración incentive medidas y herramientas para conseguir que "los miles de enfermeros que se han marchado de Andalucía regresen". Para ello, ha incidido, "es fundamental contener la fuga de profesionales de la enfermería que se titulan en nuestras facultades y que, para conseguir desarrollar su perfil profesional y acceder a mejores condiciones laborales, tienen que desplazarse hacia otras comunidades y países". Además, la máxima representante del Consejo autonómico ha recordado otra pieza clave, esto es, "favorecer las plazas de difícil cobertura".

Entre las causas que ha esgrimido la administración andaluza, han

relatado "el escaso atractivo profesional de algunas plazas", señalando las de enfermería en determinadas zonas rurales. Por tanto, desde el CAE han afeado esta explicación, ya que la enfermería en zonas rurales es imprescindible "favoreciendo la prestación de una atención sanitaria integral a través de la Atención Primaria, fundamental para las familias y para detectar patologías que están asociadas, entre otros aspectos, al envejecimiento de la población".

"Hay miles de profesionales de la enfermería que ejercen en las zonas rurales, por tanto, no entendemos cómo desde la Junta se pretende justificar esta medida a través de lo atractivo o no de un lugar". Así, desde el CAE han subrayado que es imprescindible favorecer e implementar las contrataciones en entornos rurales "no asociando connotaciones negativas y señalándolas como el detonante para el rechazo de puestos de trabajo".

Desde el Consejo autonómico han aprovechado la ocasión para

reivindicar el trabajo de la enfermería en zonas rurales, "una pieza clave de nuestro sistema sanitario que garantiza una atención y acompañamiento sanitario integral, además de educación en salud, que en ocasiones no recibe el reconocimiento que merece".

Otras de las justificaciones que ha compartido el Consejo de Gobierno en el acuerdo también aluden a "causas demográficas", atendiendo al envejecimiento de la población y a la "retirada de muchos profesionales de la actividad asistencial".

Este argumento, según han advertido desde el CAE, "se antoja incompleto", ya que Andalucía cuenta con un gran número de enfermeros jóvenes dispuestos a quedarse en sus pueblos y ciudades para desempeñar su trabajo y seguir ampliando el talento enfermero a través de la investigación.