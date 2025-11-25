Una colisión entre dos camiones en Huétor Tájar (Granada) con dos heridos deja retenciones en la GR-4402

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La colisión entre dos camiones en la GR-4402 en término municipal de Huétor Tájar, en el Poniente de Granada, con al menos dos heridos ha condicionado la circulación a la altura del kilómetro 0,22 de esta carretera provincial en la mañana de este martes.

Fuentes consultadas por Europa Press en el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía han indicado que se ha recibido aviso del accidente en torno a las 10,15 horas habiendo dado traslado del mismo a Bomberos, en tanto los dos heridos habrían quedado atrapados pendientes de excarcelación, servicios sanitarios, Guardia Civil y efectivos de mantenimiento de la vía.

A través de su perfil de la red social X, el 112 Andalucía ha pedido precaución por circulación condicionada en sentido a Huétor Tájar por la colisión a quienes circulen por la zona, pidiéndoles seguir las indicaciones de los operativos que trabajan en el lugar, a la espera también de que sean retirados los vehículos accidentados.