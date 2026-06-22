La colisión frontal entre dos turismos en Linares (Jaén) deja cinco personas heridas

El accidente ha ocurrido en el kilómetro 1 de la A-312 - 112

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Linares (Jaén), según ha informa el 112.

Un testigo ha avisado al 112, minutos después de las 13.00 horas, de una colisión frontal entre dos turismos en la carretera A-312, a la altura del kilómetro 1 en sentido Úbeda (Jaén).

El centro coordinador ha activado, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que cinco personas han resultado heridas, dos de ellas han sido trasladadas en UVI móvil a un centro sanitario y el equipo médico ha atendido a otras tres.