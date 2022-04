Comacor hace un balance positivo del Mercado de Primavera y defiende su derecho a montarlo en el centro de Córdoba

CÓRDOBA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Vendedores Autónomos Ambulantes de Córdoba, Comacor, Antonio Torcuato, ha valorado "muy positivamente los primeros días" de desarrollo del Mercado de Primavera, que se encuentra instalado en el Bulevar del Gran Capitán, en el centro de la capital cordobesa, y ha señalado que Comacor "tiene los mismos derechos que cualquier otra asociación al uso de este espacio de nuestra ciudad, sin discriminación alguna".

En declaraciones a los periodistas, Torcuato ha reaccionado así a las críticas de los centros comerciales abiertos de la ciudad al hecho de que el Ayuntamiento haya autorizado la instalación de las casetas que integran el Mercado de Primavera en el citado bulevar, lo que ha llevado al alcalde, José María Bellido (PP), a decir que su ubicación allí ha sido "un error".

Ante esto, Torcuato se ha reafirmado en la "excelente propuesta" que supone esta cita para "la dinamización del centro de la ciudad, tal y como sucede en diversas ciudades de europeas, donde este tipo de mercados son mimados y valorados por las instituciones, convirtiéndose en un reclamo turístico y económico que trasciende a los propios vendedores y beneficia al resto de la zona en la que se instala".

Por eso, en el colectivo están "muy contentos de como se está desarrollando el mercado, y no entramos en polémicas porque nosotros no vivimos de polémicas, vivimos de nuestro trabajo y de echar muchas horas; otra cosa es que nos use para chantajear al Ayuntamiento, pero allá cada cual con sus actos, los cordobeses no son tontos y mayoritariamente están mostrándonos su apoyo".

En este sentido, Torcuato ha argumentado que, "si el problema del comercio en el centro son unos estands en el Bulevar del Gran Capitán, habría que reflexionar al respecto. Nos quedamos con ese respaldo que nos está demostrando la ciudadanía, y con los resultados de las ventas. Agradecemos, no obstante al Ayuntamiento su colaboración en este proyecto".

Por último, ha insistido en que "Comacor tiene los mismos derechos que cualquier otra asociación al uso de este espacio de nuestra ciudad, sin discriminación alguna; tenemos nuestros derechos y queremos estar en igualdad de condiciones para instalar cuantos proyectos sirvan para fomentar el trabajo de nuestro sector y la dinamización de la economía cordobesa".