COMCórdoba y CaixaBank renuevan su colaboración para impulsar la XXIV edición de los Premios de Investigación Médica

María del Carmen Arias y María José Torres, durante la firma del convenio. - COMCórdoba

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y la entidad financiera CaixaBank han renovado su convenio de colaboración para impulsar la XXIV edición de los Premios de Investigación COMCórdoba-CaixaBank, una iniciativa consolidada como uno de los principales reconocimientos a la investigación médica promovidos por la institución colegial y cuyo objetivo es reconocer y fomentar la labor investigadora de los profesionales médicos, contribuyendo al avance del conocimiento científico y a la mejora de la atención sanitaria.

Según ha informado el Colegio de Médicos cordobés en una nota, la renovación del acuerdo se ha formalizado en un acto en el que han participado la presidenta del COMCórdoba, María del Carmen Arias; y la directora de Área de Negocio de CaixaBank en Córdoba capital, María José Torres, acompañadas por representantes de ambas entidades.

En este contexto, Arias ha señalado que "con este convenio reafirmamos nuestro compromiso con la investigación médica, un pilar fundamental para el avance de la ciencia y la mejora de la calidad de vida de los pacientes". Además, ha subrayado que estos premios se han consolidado como "un espacio de reconocimiento al esfuerzo y a la excelencia de nuestros profesionales". Por su parte, María José Torres ha señalado que para CaixaBank es "un honor colaborar en la promoción de la investigación médica en Córdoba" y ha reafirmado el compromiso de la entidad con iniciativas que fomenten "la innovación, el conocimiento y la excelencia profesional".

Coincidiendo con la renovación del convenio, el COMCórdoba ha recordado que ya está abierto el plazo para presentar trabajos a la XXIV edición de los Premios de Investigación, hasta el próximo 22 de octubre a las 14,00 horas, pudiendo consultarse las bases completas de la convocatoria y toda la información sobre el procedimiento de presentación en la página web del Colegio de Médicos de Córdoba.