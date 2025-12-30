Los comerciantes andaluces prevén una demanda estable y "sin grandes sobresaltos" en los precios de la uva en Fin de Año

Imagen de archivo de la tradicional uva de Nochevieja. - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Comercio Andalucía, Rafael Bados, ha estimado en declaraciones a Europa Press una "campaña razonable" de la uva y una "demanda estable y sin grandes sobresaltos" en la comunidad de cara a Fin de Año, gracias al "esfuerzo importante" de los pequeños comercios en contener los precios de cara a estas festividades.

Según ha precisado el presidente de la confederación de los comerciantes andaluces, desde Comercio Andalucía afrontan la recta final del año con expectativas "moderadamente positivas" en los productos vinculados a la Navidad y a la alimentación. En concreto, Badós ha pronosticado un comportamiento estable y similar a los del año pasado en las ventas, con "ligeros repuntes" en algunos sectores concretos.

En cuanto a los precios, el presidente de Comercio Andalucía ha valorado el "esfuerzo importante" de los pequeños comercios en contenerlos, y ha concretado al respecto que "se mantendrán en niveles similares a las pasadas navidades", aunque ha advertido que determinados productos "pueden verse afectados por el incremento de costes acumulados en transporte, energía y materias primas".

Asimismo, ha asegurado que este cierre del año será "clave" para muchos comercios y se ha mostrado confiado en que la fidelidad y la confianza en el comercio local por parte de los consumidores "permitan terminar 2025 con mejores sensaciones que las de inicio de ejercicio".

En este sentido, ha animado a los consumidores a apostar por los productos locales y el comercio de cercanía, que "garantizan calidad" y que contribuyen de forma directa "en el empleo y la economía de nuestros municipios".

Bajo este contexto, el presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, ha asegurado que casi el 90 por ciento del consumo de uva es sin semilla, y ha señalado que "en el mercado español se vende un poco más por Nochevieja", aunque ha lamentado que "no tiene la importancia que tenía antaño". Al respecto, Gómez ha explicado que anteriormente era una producto enfocado a una campaña "muy corta" del año y su principal exponente era la noche del 31 de diciembre, "pero ahora en el lineal de las tiendas hay todo el año".