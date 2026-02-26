El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla impulsa la formación de paciente a paciente sobre enfermedad renal crónica

Programa de formación de pacientes de enfermedades renales crónicas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Urología y Nefrología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha destacado que continúa potenciando el programa de enseñanza sobre enfermedad renal crónica de paciente a paciente -'mentoring'-, un programa impulsado por la Sociedad Científica de Nefrología para todo el país.

Según ha indicado la Junta en una nota, el primer paso del programa se da en el área de consultas de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), debido a que esta iniciativa se centra en pacientes cuya enfermedad renal se encuentra en estadio G4-5ND, detectando en consultas tanto a los mentores como los 'mentees' (aprendices).

El ejecutivo andaluz ha señalado que una vez que en la consulta se seleccionan a los mentores, estos son remitidos al área de Psicología de ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) que se encarga de darles formación específica para el manejo de situaciones complejas.

Tras ser designados los mentores, la formación se organiza en grupos de unos cinco- ocho pacientes con necesidades e inquietudes similares para las que precisan de una respuesta concreta y cercana, encargándose la enfermera de ERCA de agruparlos según las necesidades y demandas de conocimiento. Como ejemplos, pueden ser pacientes o cuidadores que tengan inquietudes con la dieta, sexualidad, con el afrontamiento de la enfermedad o con manejo conservador de la misma, entre otros casos.

La primera sesión de 2026 tuvo lugar el pasado 28 de enero y está prevista la celebración de otras con periodicidad mensual o bimestral. Al abordar la elección del tratamiento, tras la información estructurada de las diferentes técnicas, se consensua con el paciente la alternativa de terapia renal sustitutiva (diálisis) o si prefiere tratamiento conservador de su ERCA, para esta opción concreta se ha creado un grupo de apoyo para el cuidador del paciente.

Tanto en este caso como en el programa de Escuela de Pacientes, que es otra de las iniciativas que lleva a cabo la Unidad, es fundamental la formación paciente a paciente. "Es más fácil que transmitan la realidad personas que ya han vivido la enfermedad o incluso la siguen viviendo", ha destacado María Luz Amoedo, referente de cuidados de la Unidad. Además, los pacientes se sueltan más que si hablan solo con profesionales.

En cuanto a la Escuela de Pacientes, a diferencia del programa de mentoring, está dirigida a personas en cualquier estadio de la enfermedad, del 1 al 5, desde los más leves a avanzados. En la Escuela la formación continúa siendo de paciente a paciente.

Por su parte, los profesionales presentan a los grupos, que van siendo más numerosos que el anterior, y se apartan de la primera línea, aunque están presentes por si surge alguna duda durante la formación o piden la intervención de un sanitario. Las sesiones se suelen realizar en el salón de actos del Edificio de Laboratorio o en las aulas del Edificio de Gobierno.