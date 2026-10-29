El comercio minorista en Andalucía disminuye sus ventas un 0,6% en septiembre y con un 1,8% más de ocupación

Imagen de archivo de un mercado. - EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han bajado un 0,6% en el mes de septiembre respecto al año anterior, un punto menos que a nivel nacional, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

Por su parte, en el empleo, el sector del comercio al por menor registró en la comunidad andaluza en septiembre un incremento de la ocupación del 1,8%.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 0,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista bajaron un 2,1%, tasa superior en 4,3 puntos respecto al mes anterior.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista aumentó en septiembre un 1,8% respecto al mismo mes de 2025.