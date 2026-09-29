El comercio minorista en Andalucía disminuye sus ventas un 0,7% en agosto y con un 1,5% más de ocupación

Archivo - Imagen de archivo de un establecimiento minorista. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista en Andalucía han bajado un 0,7% en el mes de agosto respecto al año anterior, 0,4 puntos más que a nivel nacional, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

Por su parte, en el empleo, el sector del comercio al por menor registró en la comunidad andaluza en agosto un incremento de la ocupación del 1,5%.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 1,1% en agosto, tasa ocho décimas inferior a la del mes previo.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 0,4% en agosto en relación al mismo mes de 2025.

En tasa mensual (agosto sobre julio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, tasa superior en 1,3 puntos respecto al mes anterior.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista retrocedió en agosto un 0,1% respecto al mismo mes de 2025, similar al dato registrado en julio.