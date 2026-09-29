'Decreto Maricarmen': qué es y qué piden en la acampada de la Puerta del Sol

Varias personas durante la acampada en por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España)- CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS

MADRID 28 (EUROPA PRESS)

El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, de su piso en el barrio del Retiro de Madrid ha despertado movilizaciones sociales que han culminado en una acampada de cientos de personas en la Puerta del Sol (Madrid).

Lo que inicialmente fue una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que recorría la capital se ha convertido en una acampada que continuará hasta que se apruebe "íntegramente" el llamado 'decreto Maricarmen'.

Algunos artistas, como Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Juan Diego Botto, también han participado en la manifestación. Además, el Sindicato de Inquilinas no descarta establecer nuevos campamentos en otras ciudades.

¿POR QUÉ EMPEZÓ LA ACAMPADA?

El miércoles 23 de septiembre la comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija. Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Fue su cuarto intento de desahucio desde que el edificio pasó en 2018 a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa que, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, trató de incrementar su alquiler un 275%.

La empresa presentó una propuesta de urgencia para que la octogenaria pudiera vivir en su casa, haciendo que el piso pasara a formar parte del programa municipal Reviva. Sin embargo, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) declaró inviable la propuesta a finales de la semana pasada porque "la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda".

No obstante, este lunes los representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaron un acuerdo, tras una reunión mediada por la EMVS Madrid, para que Maricarmen pueda regresar a la vivienda. El pacto, pendiente de ser convalidado por la propia mujer, contempla un nuevo contrato de ocho años con una renta que no supere el 30% de sus ingresos netos y su vuelta a la casa una vez reciba el alta hospitalaria.

Su desahucio se ha convertido en un detonante de grandes movimientos sociales en los que han participado miles de personas. La marcha que finalizó en la acampada de la Puerta de Sol contó con 25.000 asistentes, según datos de la Delegación del Gobierno, bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'.

¿QUÉ ES EL DECRETO MARICARMEN?

Para avanzar hacia un modelo que "elimine la especulación", el Sindicato de Inquilinas y otras plataformas en defensa de la vivienda han presentado a los grupos parlamentarios un documento de peticiones que han denominado el 'real decreto Maricarmen'.

Este texto articulado exige cuatro medidas fundamentales: la implantación de contratos indefinidos mediante la renovación automática, la congelación del precio de los alquileres, el fin del "fraude" en los contratos de temporada y por habitaciones, y una moratoria efectiva que impida los desahucios sin alternativa habitacional.

El denominado 'decreto Maricarmen' no es, sin embargo, el mismo texto que el real decreto ley en materia de vivienda que prepara el Gobierno. El primero recoge las reivindicaciones planteadas por el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos, mientras que el Ejecutivo negocia su propia norma, que incorpora algunas de esas demandas pero no necesariamente todas.

¿QUÉ INCLUYE EL BORRADOR DEL DECRETO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO?

El borrador del real decreto ley al que ha tenido acceso Europa Press contempla, entre otras medidas, prolongar hasta finales de 2028 la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, endurecer la regulación de los alquileres temporales y establecer diferentes bonificaciones fiscales para propietarios e inquilinos.

El texto prevé además una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que se cumplan las condiciones recogidas en la norma.

Asimismo, establece que, para las actualizaciones anuales de renta que se produzcan desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2027, si arrendador e inquilino no pactan otro incremento, este no podrá superar el 2%.

La negociación entre los socios del Gobierno seguía abierta este lunes. Sumar aseguraba que el acuerdo con el PSOE todavía no estaba cerca por las discrepancias sobre cuestiones como la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación del alquiler de habitaciones, aunque ambas partes habían pactado incorporar la congelación de precios y una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos.

El Gobierno mantiene, por el momento, su intención de llevar este martes el real decreto ley al Consejo de Ministros.

¿HASTA CUÁNDO SE MANTENDRÁ LA ACAMPADA?

El sindicato ha señalado que mantendrá la acampada hasta que el Gobierno apruebe íntegramente las medidas que engloba bajo el nombre de 'decreto Maricarmen'.

Sin embargo, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Rufina Parra, ha advertido este lunes de que las movilizaciones continuarán aunque el Consejo de Ministros apruebe una norma que recoja solo algunas de sus demandas. "No queremos un decreto falso, un decreto a medias, un decreto tibio. Queremos el decreto Maricarmen", ha afirmado.

¿ES UN NUEVO 15M?

A pesar de las comparaciones populares de esta acampada con el 15M, el Sindicato de Inquilinas ha marcado distancias. Rufina Parra ha resaltado que, mientras que las luchas sociales "se sostienen en la experiencia anterior", su objetivo "no es crear un partido político, que al final fue el culmen del 15M".

¿QUÉ HAN DICHO LOS POLÍTICOS?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha hecho ninguna referencia a la acampada en Madrid en un mitin en Getafe (Madrid) este último fin de semana, pero ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando contrarreloj" para sacar adelante el real decreto ley sobre vivienda y ha pedido "un último esfuerzo" a sus socios políticos para aprobarlo.

Podemos considera que las medidas que figuran en el primer borrador del decreto son un "parche" del "todo insuficiente" que busca "lavar la imagen" del Ejecutivo ante el "infame" desahucio de Maricarmen. No obstante, los 'morados' han aclarado que su voto en el Congreso irá ligado a la posición que adopte el Sindicato de Inquilinos.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de "fracasar" con la política de vivienda tras "ocho años perdidos" sin actuar en una intervención este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP. También le ha recriminado que ahora pretenda resolver el problema en cinco minutos.