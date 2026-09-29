Acampada en Sol, en directo: última hora de la protesta por la vivienda en Madrid

Decenas de personas increpan para que se vaya a Bertrand Ndongo durante la acampada en por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "fracasar" con la política de vivienda tras "ocho años perdidos" sin actuar y le ha recriminado que ahora pretenda resolver el problema en cinco minutos, en alusión al decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros este martes. A su entender, este problema "se empezará a resolver" cuando se vayan de Moncloa y "se acabe con las políticas que lo han agravado todo".

"El problema es que se ha pasado ocho años más pendiente de la casa de Jéssica que de la casa de Maricarmen. Ese es el problema. Ocho años perdidos", ha aseverado Feijóo, en alusión a la casa de la pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. A su juicio, "son los mismos que han fracasado en todo porque estaban trincando lo más grande".

Sigue en directo la última hora de la crisis de la vivienda: