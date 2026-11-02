Comienza en el barrio del Bulevar de Jaén la plantación de nuevos árboles dentro del programa PFEA

La plantación de nuevos árboles dentro del programa PFEA ha comenzado en el Bulevar - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente de Jaén, José María Cano, ha informado de que la plantación de árboles enmarcados dentro del programa Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha comenzado en el barrio del Bulevar con la plantación de algo más de 100 especies.

En concreto, la actuación se está llevando a cabo en distintas calles de la zona, en los parques Juan Pablo II y Andrés de Vandelvira, así como en la carretera de Madrid, según han indicado en un comunicado.

Esta plantación se extenderá a distintos puntos de la ciudad hasta alcanzar los 710 nuevos árboles. Entre las especies que se están plantando se encuentran algarrobos, fresnos, firmianas, naranjos amargos, encinas, gleditsias, falsas pimientas y árboles del paraíso.

El edil ha subrayado que se trata de "una actuación que permitirá enriquecer las zonas verdes de la capital, favorecer la creación de nuevos espacios de sombra y mejorar el entorno de parques, calles y avenidas".

Además de su beneficio medioambiental, la iniciativa tiene una importante vertiente social, ya que está enmarcada en el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que permite contratar temporalmente a personas desempleadas para realizar las tareas de plantación, facilitando así su acceso al mercado laboral y la adquisición de experiencia profesional.