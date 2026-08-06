Comienza la recogida de la almendra en Córdoba con una producción menor de la prevista por la plaga de araña roja

Almendros en la provincia de Córdoba. - ASAJA

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, ha informado este jueves del inicio de la recogida de la almendra en la provincia con una producción menor de la que se preveía, aproximadamente de un 5-10% debido al ataque de la araña roja ante la falta de materias activas existentes y el aumento de generaciones de esta plaga. Ello ha provocado en esta campaña la caída de hojas con la correspondiente disminución de cosecha; aunque más importante es que está comprometiendo la cosecha del año que viene.

Por ello, Asaja Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura tratamientos excepcionales para poder frenar el ataque de este año a las plantaciones debido a esta plaga. Y es que la previsión era de una campaña de almendra favorable, en lo que a producción se refiere, dado que la producción estimada era de 11.000 toneladas, algo que representaba un incremento del 30% respecto a la campaña anterior.

Este aumento de la producción viene impulsado por dos factores clave, como son las abundantes precipitaciones registradas durante el otoño, el invierno y el inicio de la primavera, pero también porque "los años anteriores no fueron buenos y el efecto vecería tiene mucha importancia", ha subrayado Adell.

De este modo, las lluvias han permitido recuperar las reservas hídricas tanto en los suelos como en los embalses, que presentan niveles muy elevados tras varios años marcados por la sequía, algo que garantiza también unas buenas dotaciones de agua para el riego durante el desarrollo final del cultivo y "contribuye a mejorar las expectativas de cosecha en las principales zonas productoras de la provincia".

BAJADA DE SUPERFICIE "PREOCUPANTE"

No obstante, Adell ha mostrado su "preocupación por las grandes cifras de bajada de la superficie de almendro debido únicamente a la proliferación exponencial de la plaga conocida como gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis), que provoca la muerte de los árboles", a la vez que ha lamentado que, "desde que eliminaron del mercado materias activas eficaces y redujeron el número de aplicaciones, la superficie no deja de bajar". Según fuentes de la administración autonómica, la superficie en Córdoba ha bajado en dos años más de 2.500 hectáreas.

Para el presidente de la organización agraria, "esta situación acaba silenciosamente con las plantaciones de almendros en Córdoba", por lo que ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura que "pongan soluciones porque esto es sólo el principio de lo que pasará si se siguen prohibiendo el uso de fitosanitarios en este y otros cultivos".

Es por ello, que Asaja Córdoba ha solicitado a la administracion la autorización excepcional de materias activas y ayudas específicas para los agricultores que han tenido que arrancar las plantaciones, similares a las que el año pasado se publicaron para el mildiu en la viña y el algodoncillo en el olivar, dado que "se está poniendo en peligro, en muchos casos, la continuidad y supervivencia de las explotaciones agrarias y este fue el principal argumento de la existencia de esas ayudas".