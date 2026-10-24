Comienza la remodelación de las calles Gregorio Espín y Sol de Granada con más de 622.000 euros de inversión

Plano del proyecto. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA
GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Granada, a través de Emasagra, ha puesto en marcha las obras de remodelación de las calles Gregorio Espín y parte de Sol, con una inversión de 622.148 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
La actuación, incluida en el Plan de Resiliencia Hídrica, permitirá renovar las redes de abastecimiento y saneamiento y transformar ambas vías con una plataforma única, nuevos pavimentos, alumbrado LED, arbolado y mobiliario urbano.
Las obras abarcan aproximadamente 230 metros, de los que 130 corresponden a Gregorio Espín y 100 a la calle Sol, en el entorno de Pintor López Mezquita y Emperatriz Eugenia. Ambas vías presentan redes hidráulicas y pavimentos deteriorados, además de problemas de accesibilidad por los desniveles entre calzadas y aceras, especialmente en Gregorio Espín, donde existen tramos de acera con anchuras inferiores a un metro.
La intervención permitirá completar la transformación urbana de este entorno del distrito Ronda, dando continuidad a la remodelación ya ejecutada en Emperatriz Eugenia y a las obras en marcha en Pintor López Mezquita.
De este modo, se culminará la renovación de este conjunto de calles, mejorando su conexión y ofreciendo una imagen urbana más homogénea.
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "con Emperatriz Eugenia ya remodelada, las obras en Pintor López Mezquita y esta nueva intervención en Gregorio Espín y Sol", se completa la renovación de todo este entorno. "Nuestro objetivo es transformar conjuntos de calles, no realizar actuaciones aisladas, para conseguir una ciudad mejor conectada y accesible", ha agregado.