Comienzan en Jaén las obras para la reforma integral de la avenida de Madrid

Inicio de las obras en la avenida de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado este jueves las obras de remodelación integral de la avenida de Madrid, que se ejecutan para renovar de manera completa la red de saneamiento de la avenida, "en mal estado y con continuos problemas de hundimientos".

La empresa concesionaria del servicio municipal de aguas, Aqualia, ha iniciado los trabajos en el tramo final de esta destacada vía, desde el cruce con la avenida Ruiz Jiménez en sentido ascendente, en el margen del acerado colindante al colegio Maristas.

Coincidiendo con el inicio de las obras, se ha "intensificado los trabajos para dotar de seguridad y controlar el flujo de tráfico y peatones desde primera hora de la mañana", según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

En este sentido, el tránsito por ese tramo de acera se ha prohibido, obligando a transitar a pie por la acera de enfrente aunque se mantiene un carril peatonal desde la esquina del cruce hasta el semáforo que conecta con el edificio de la Seguridad Social para promover ese cambio de acera. En dicho cruce, así como en el anterior, en la rotonda de Donantes de Sangre, y en el tramo afectado, Policía Local ha mantenido un dispositivo durante toda la mañana.

De cara al tráfico rodado en la zona, el Ayuntamiento ha recordado que, durante el desarrollo de estos trabajos, se habilitarán dos carriles ascendentes y uno descendente, que en este caso ha quedado reservado únicamente para la circulación de vehículos pesados, transporte público y acceso a cocheras.

Para el resto de vehículos se recomienda circular por dos vías alternativas: bien en dirección a calle Virgen de la Cabeza y Paseo de la Estación o bien hacia calle Maestro Cebrián y luego calle La Luna para acceder desde allí al Polígono de El Valle.

En cuanto al servicio de autobús urbano, que mantiene su paso por la avenida en los dos sentidos, se ha eliminado la parada en sentido ascendente ubicada justo antes de los accesos de salida y entrada al aparcamiento de El Corte Inglés.

Desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración de vecinos, conductores y peatones, especialmente en las zonas próximas a los trabajos, y ha subrayado la importancia de respetar en todo momento la señalización provisional, los desvíos y las indicaciones del personal encargado de la obra.

Igualmente, ha aconsejado a los conductores que, siempre que sea posible, planifiquen sus desplazamientos con antelación y utilicen itinerarios alternativos para evitar las zonas afectadas y facilitar el desarrollo de los trabajos.

El inicio de esta actuación supone la "modernización definitiva" de la avenida de Madrid, por lo que el Consistorio ha agradecido de antemano la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía ante las molestias que puedan ocasionarse durante la ejecución de las obras.

El presupuesto que contempla la actuación asciende a los 2,8 millones de euros y se prevé que el plazo de ejecución se alargue durante seis meses. Los trabajos pretenden renovar más de un kilómetro de la red de saneamiento, que tiene más de 50 años, y transformar la vía en un paseo más amable para el peatón.

En este sentido, la obra conlleva la ampliación de aceras, nueva iluminación, árboles (moreras), bancos, papeleras y más de dos kilómetros de red de saneamiento.