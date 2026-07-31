Comienzan las obras para habilitar un aparcamiento de 50 plazas en el antiguo colegio Muñoz Garnica, en Jaén capital

Visita a los terrenos del futuro aparcamiento - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado las obras para la construcción de un nuevo aparcamiento para residentes en el antiguo colegio Muñoz Garnica, una intervención que permitirá dotar al barrio de Santa Isabel de 50 nuevas plazas de estacionamiento en régimen de alquiler. Hasta el momento, la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios (Epassa) ya ha recibido 65 solicitudes para optar a uno de estos espacios.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y el gerente de Epassa, Manuel Pérez, ha visitado este viernes las obras de este nuevo equipamiento. Durante la visita, Millán ha explicado que la iniciativa "responde a una de las demandas más reiteradas de los residentes, al tiempo que se enmarca en la estrategia municipal para incrementar la oferta de aparcamientos mediante el aprovechamiento de espacios públicos infrautilizados".

El regidor ha señalado que, gracias a esta actuación, el barrio de Santa Isabel dispondrá de 50 nuevas plazas para sus vecinos. "Somos conscientes de que las necesidades son mayores y por eso seguiremos buscando nuevas oportunidades para ampliar la oferta allí donde sea posible", ha añadido, tras recordar que el plazo de solicitud sigue abierto y que, al haberse superado ya el número de plazas disponibles con 65 peticiones, la adjudicación final se realizará mediante un sorteo público ante notario.

Asimismo, Millán ha destacado que este proyecto "da continuidad al trabajo iniciado en el anterior mandato con actuaciones similares en distintos barrios de la ciudad, como el aparcamiento de la calle Orcera, en Peñamefécit". En este sentido, ha recordado que el objetivo del equipo de gobierno es poner en marcha 1.000 nuevas plazas de aparcamiento en el presente mandato, el cual comenzó hace algo más de 18 meses.

El regidor ha desgranado otras intervenciones de la misma índole que se están desarrollando o ya se han materializado en la capital jiennense. Entre ellas, ha citado el aparcamiento habilitado junto al colegio Ruiz Jiménez para los vecinos de La Magdalena, las actuaciones desarrolladas en San Felipe, el que ya funciona en la zona de Belén y San Roque junto al cerrillo de La Misericordia, o los trabajos previstos junto al centro deportivo Sebastián Barajas, en el Polígono del Valle.

También se ha referido al proyecto que se ejecuta en la calle Doctor Azpitarte, en el barrio de La Glorieta, una actuación que "está teniendo una gran acogida" al registrar hasta la fecha 155 solicitudes para un total de 32 plazas, las cuales también se resolverán mediante sorteo ante notario.

Por último, Millán ha recordado la construcción de 134 plazas de estacionamiento junto al ferial, un espacio donde también se habilitará el depósito de la grúa municipal. Esta medida, según ha apuntado, permitirá liberar 53 plazas nuevas en el actual aparcamiento de Los Goya, que se destinarán igualmente a los residentes de la zona.