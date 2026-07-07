Comienzan los trabajos técnicos de la redacción del Anteproyecto de integración del ferrocarril de Granada

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La integración del ferrocarril en Granada prosigue su avance con la celebración de la novena Mesa Técnica del Ferrocarril, en la que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el Consistorio de Granada, la Junta de Andalucía y la UTE adjudicataria han comenzado los primeros trabajos técnicos de la redacción del Anteproyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Granada y del Proyecto Básico para la ampliación y mejora de la capacidad de la estación de Granada, una actuación estratégica que "contribuirá a transformar la movilidad y la configuración urbana de la ciudad".

Según ha precisado Adif en una nota, durante la reunión de la novena Mesa Técnica del Ferrocarril, el foro de coordinación entre las administraciones implicadas en el proyecto que ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de Granada, se ha realizado un primer seguimiento del inicio de los trabajos.

De este modo, la UTE adjudicataria ha presentado las principales líneas de actuación que marcarán el desarrollo del estudio y se han acordado los cauces de coordinación técnica que permitirán avanzar de forma conjunta durante su redacción.

En concreto, se ha compartido la propuesta técnica presentada en el proceso de licitación y los principales enfoques técnicos y urbanísticos "que orientarán el desarrollo de los trabajos para definir la futura integración ferroviaria de Granada".

El contrato, adjudicado por el Gobierno de España por 4,1 millones de euros e iniciado en junio, comprende la redacción del proyecto básico que concreta los trabajos de ampliación y remodelación de la estación, y la redacción del anteproyecto de la integración, que detallará los trabajos en distintos puntos del canal de acceso del ferrocarril a la ciudad para mejorar su permeabilidad, "como cubrimientos parciales de vía, construcción de nuevos pasos superiores e inferiores y más zonas verdes".

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha valorado en su perfil oficial de X (antes Twitter) que el proyecto, que ha supuesto un "gran acuerdo institucional", va a "transformar la ciudad". "Vamos a transformar el acceso ferroviario de Granada en un amplio pasillo verde, que conectará ambos lados de las vías con nuevos espacios para los ciudadanos y mejorará la movilidad urbana", ha apostillado.

En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha especificado que en lo que se refiere a la estación, el proyecto adjudicado "va a definir un nuevo edificio de viajeros que se integrarán a los actuales y dará lugar a una nueva terminal de 5.000 metros cuadrados", mientras que ha agregado que, en cuanto al anteproyecto de integración, "va a definir las actuaciones en el tramo ferroviario que va desde la bifurcación de la Chana hasta la estación, convirtiéndolo en un pasillo verde".

En el barrio de La Rosaleda "se va a estudiar la separación de las viviendas en relación a las vías y cubrirlas con unos 500 metros de una losa sobre la que se habilitará un parque", ha afirmado Montilla, y en La Chana "también se estudia la separación de las vías de las edificaciones y habilitar zonas verdes a modo de pantalla visual y acústica".

Además, en el cruce con la carretera de Málaga se va a estudiar la conexión con el campus de la Azucarera con vías ciclistas y peatonales. En definitiva, "avanza a velocidad de crucero un proyecto que sin duda es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad", ha valorado el subdelegado.

ESTACIÓN RENOVADA CON MIRADOR A LA ALHAMBRA Y SIERRA NEVADA

En cuanto a la estación, el proyecto definirá el nuevo edificio de viajeros que, integrado con los actuales --el histórico y los levantados para la alta velocidad--, dará lugar a una nueva terminal de 5.000 metros cuadrados. También la ampliación y renovación de su playa de vías y andenes, para acoger más trenes, y de su aparcamiento, además de la conexión con el intercambiador de autobuses "para impulsar así la intermodalidad".

De esta forma, la nueva estación se convertirá en un "nuevo punto de referencia y encuentro en la ciudad", puesto que constituirá un mirador con vistas a la Alhambra y Sierra Nevada, y su plaza de acceso y entorno se transformarán en un nuevo parque urbano con amplias zonas verdes.

NUEVO 'PASILLO FERROVIARIO VERDE' CON NUEVOS PASOS Y CRUCES

De su lado, el anteproyecto de integración definirá las actuaciones que aumentarán la capacidad del tramo ferroviario de acceso a la ciudad --desde bifurcación La Chana hasta la estación--, desplegando una segunda vía, y lo convertirán en un 'pasillo verde'.

En concreto, en el barrio de La Rosaleda, donde el ferrocarril llega a la estación, se estudiará separar de las viviendas las vías, y cubrirlas en unos 500 metros con una losa sobre la que se habilitará un parque.

En La Chana, también se estudiará separar las vías de las edificaciones, elevando además su traza. A ambos lados se habilitarán zonas verdes, a modo de pantalla visual y acústica, y se construirán viaductos ferroviarios que permitan el cruce bajo las vías, "ampliando y mejorando las conexiones viarias actuales".

Y en el cruce del ferrocarril con la carretera de Málaga, se proyectará una nueva pasarela para peatones, y se renovará y ampliará el paso inferior para la carretera. También se estudiará mejorar la conexión con el campus de La Azucarera con vías ciclistas y peatonales.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 --fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad--, 7 --sostenibilidad--, 8 --contribución al crecimiento económico y la generación de empleo-- y 11 --ciudades inclusivas y con acceso a transporte sostenible--. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).