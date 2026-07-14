La Comisión de la Agenda Córdoba identifica cuatro líneas de trabajo para su impulso durante los próximos meses

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CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Delegada Permanente de la Agenda Córdoba, celebrada este martes, ha ofrecido los datos de evolución de los proyectos e indicadores vinculados al desarrollo urbano de Córdoba y contemplados en los cuatro ejes estratégicos de su Plan de Acción Local, y ha abordado las principales líneas que requerirán un mayor impulso en los próximos meses.

Según ha informado el Ayuntamiento de Córdoba en una nota, este cuadro de mando, impulsado desde la Oficina Técnica de la Agenda Córdoba, integra información procedente de más de 30 áreas municipales y entidades públicas. Su objetivo es ofrecer una visión compartida y transparente del estado de avance de las 137 actuaciones del Plan de Acción Local de la Agenda Córdoba, distribuidas en cuatro ejes estratégicos: actividad empresarial e innovación, cultura y turismo, equidad social, y sostenibilidad.

Los datos actuales consolidan los datos provisionales de seguimiento de la Agenda Córdoba en meses anteriores, estando el 74% de las actuaciones está ya en ejecución.

La ciudad avanza en la mejora de su tejido económico. El número de personas desempleadas ha bajado de 29.181 a 27.040 en el último año, y la tasa de paro ha descendido del 20,9% al 19,5%. Las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido hasta las 150.024, y el número de empresas registradas en Córdoba supera ya las 23.000.

Las ayudas a emprendedores han crecido de 459.186,38 a más de 1,7 millones de euros, y el número de emprendedores apoyados se ha casi triplicado, de 203 a 605. La ciudad obtuvo además la distinción de "Ciudad de la Ciencia y la Innovación", un reconocimiento estatal que permitirá reforzar la participación de Córdoba en redes nacionales de innovación, impulsar nuevas iniciativas de colaboración público-privada y seguir avanzando en políticas de emprendimiento, digitalización y transferencia de conocimiento.

Por primera vez, Córdoba ha superado el millón de viajeros en un año (1.000.008 en 2025) y ha registrado más de 1,69 millones de pernoctaciones. El sector de congresos y eventos se consolida con la celebración ya de más de 73 encuentros con un impacto económico de casi 45 millones de euros. En materia patrimonial, destacan intervenciones de gran relevancia en ejecución o proyectadas en el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Templo Romano y el Convento de Santa Clara.

Asimismo, el Plan de Gestión del Casco Histórico, una herramienta esencial para equilibrar la conservación patrimonial, el uso ciudadano y la actividad turística, ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y remitido al Ministerio de Cultura para su traslado a la Unesco.

En el ámbito de la cohesión ciudadana, el Ayuntamiento consolida una profunda transformación de sus políticas de inclusión. Destaca el Proyecto Córdoba Impulsa, que promueve la integración sociolaboral de personas vulnerables y la innovación en las metodologías de intervención. Este trabajo en red se complementa en los barrios con mayores necesidades a través de los planes integrales de la estrategia Eracis y Eracis+.

Las políticas de vivienda se erigen como un pilar fundamental de la inclusión. A través de Vimcorsa y la actualización del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, la ciudad proyecta promover nuevas viviendas de protección oficial y activar el Plan Vives, destinado a ofrecer entre 600 y 700 viviendas en régimen de alquiler específico para la población joven.

Además, se mantiene un sólido escudo social mediante las ayudas de emergencia habitacional, que pueden cubrir hasta el 85% del coste del alquiler para familias vulnerables, y recursos de alojamiento tutelado como el Proyecto 'La Casita' para jóvenes extutelados. A esto se suman medidas de apoyo económico directo e incondicionado para las familias, como el cheque bebé.

Por otro lado, la ciudad reafirma su liderazgo en el diseño para todos, operando como un auténtico laboratorio urbano. Este esfuerzo por generar espacios e itinerarios inclusivos ha posicionado a Córdoba como la segunda Ciudad Accesible de Europa, obteniendo además múltiples reconocimientos por parte de entidades de referencia como el Grupo Social ONCE.

SOSTENIBILIDAD

La transición ecológica continúa consolidándose como uno de los ejes estratégicos de la Agenda Córdoba. La ciudad avanza en la mejora de su infraestructura verde, con 108 hectáreas de zonas verdes urbanas vinculadas al Anillo Verde, además de 20 kilómetros de vías verdes consolidadas.

En regeneración urbana, el Ayuntamiento sigue impulsando las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), con actuaciones ejecutadas en Parque Figueroa y Santuario y una nueva intervención prevista en Ciudad Jardín.

La transición energética avanza mediante el impulso de comunidades energéticas, la rehabilitación energética de edificios públicos y el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética. En movilidad sostenible, se prevé un incremento de los puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos (ya son más de 100 los instalados en toda la ciudad) y del uso del transporte público, con años consecutivos de aumento de usuarios.

La economía circular y la sensibilización ambiental continúan reforzándose con el crecimiento de los huertos urbanos, la participación ciudadana y la actividad del Consejo Municipal de Medio Ambiente.

Además, las empresas municipales desempeñan un papel clave en estos avances. Sadeco impulsa programas de educación ambiental con una valoración ciudadana de 9,67 sobre 10; Emacsa mantiene un modelo de referencia en la gestión del ciclo del agua, desarrolla proyectos de digitalización financiados por el Perte del Ciclo del Agua y nuevas infraestructuras de adaptación al cambio climático, y Aucorsa continúa modernizando su flota e implantando sistemas digitales y de accesibilidad.

RETOS DE CIUDAD PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Asimismo, durante la comisión se han identificado algunas de las principales líneas que requerirán un mayor impulso en los próximos meses o años, como son el desarrollo del futuro Plan Estratégico de Comercio como herramienta de apoyo al comercio local; el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación y gobernanza cultural y turística; el refuerzo de las políticas sociales y de inclusión en colaboración con otras administraciones y la finalización progresiva del Anillo Verde como gran infraestructura de biodiversidad, movilidad sostenible y bienestar urbano.

Desde la comisión se ha subrayado que la coordinación entre áreas municipales, entidades y administraciones es precisamente la razón de ser de Agenda Córdoba: establecer un punto de encuentro común para definir las líneas de desarrollo de la ciudad y trabajar de forma conjunta hacia resultados compartidos. Se trata de un modelo de gobernanza que, con datos y evaluación como base, aspira a que Córdoba sea una ciudad más próspera, sostenible e inclusiva.