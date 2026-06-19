La Comisión de Turismo de CECO analiza la situación del sector en Córdoba

Reunión de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Córdoba. - CECO

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Confedración de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acogido una reunión entre la Comisión de Turismo y Cultura, presidida por Antonia Alcantara, y el deán-presidente del cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, para poner en común, entre otras cuestiones, el nuevo servicio de visita guiada oficial en la Mezquita-Catedral.

Además, según ha informado CECO en una nota, se han analizado los últimos datos de ocupación en Córdoba, e informado de las acciones que el Ayuntamiento de la capital llevará a cabo durante los meses de verano y hasta final de año en en la ciudad. Para ello se ha contado con la intervención de la delegada de Turismo del Consistorio cordobés, Marian Aguilar.

Los empresarios han manifestado el objetivo compartido de "posicionar a Córdoba como destino turístico de primer nivel y buscar en la colaboración pública-privada la mejor herramienta para alcanzarlo".