El comité de Cultura de la Junta en Córdoba reclama más personal para centros como el Arqueológico, el C3A o la Sinagoga

Interior de la Sinagoga de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Delegación Territorial de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha mantenido una reunión con el titular de la misma, Eduardo Lucena, en la que se ha analizado "el déficit de personal existente en los distintos centros que dependen de esta administración y la falta de actualización de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo (RPT)".

Así, según han informado en un comunicado conjunto los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y Ustea, los representantes de la plantilla han señalado que "hace ya varios años" que llevan avisando sobre "la necesidad de una mayor dotación de personal en los centros adscritos y dependientes de esta Delegación Territorial, entre los que se encuentran la Biblioteca Grupo Cántico, el Archivo Histórico, el Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico, la Sinagoga, Medina Azahara, la Filmoteca de Andalucía o el Centro de Creación de Arte Contemporáneo (C3A), entre otros".

La presidenta del comité de empresa, Antonia Cañas (CSIF), ha indicado que "esta situación precaria de falta de profesionales se ha visto agravada en los últimos años con el incremento exponencial del número de visitantes a estos recintos, tal y como muestran las estadísticas oficiales, dándose el caso en numerosas ocasiones que esta necesidad ha sido cubierta por empresas privadas".

En este sentido, ha subrayado que en estos centros las "RPT están desfasadas", pues "no se han modificado desde hace más de dos décadas, no correspondiéndose la creciente demanda por parte de la ciudadanía cordobesa y los turistas con la capacidad que tienen los centros para atenderles con la calidad y la excelencia que merecen".

El comité de empresa ha expresado una "especial preocupación con la situación incierta que presenta la Sinagoga, que fue el segundo monumento más visitado en 2025 en Andalucía, y que cuenta con una RPT sin actualizar, a pesar de que el pasado mes de diciembre se anunció una actuación para dotar a este edificio de un espacio adecuado para la recepción de los visitantes, al tiempo que se pretende solventar la falta de un espacio expositivo de los restos arqueológicos para hacer comprensible la historia de la Sinagoga".

La representación laboral también desconoce si se actualizará la RPT del Museo de Bellas Artes, y ha anunciado que, tras la reunión mantenida con el delegado territorial de Cultura, Deporte y Turismo, continuará con estas reivindicaciones y adoptará "las medidas que sean necesarias para que los centros cuenten con el personal suficiente".