El comité y la dirección de Hitachi alcanzan un acuerdo sobre el convenio colectivo de la fábrica de Córdoba

Archivo - Factoría de Hitachi Energy en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Hitachi Energy en Córdoba y el comité de empresa de la factoría cordobesa, con mayoría absoluta de CCOO y representación de UGT y USO, han alcanzado "un acuerdo sobre la revisión del convenio colectivo de la planta cordobesa, con el que se pone fin a un largo conflicto laboral y se inicia una nueva etapa de paz social, negociación y estabilidad".

Así lo han dado a conocer, en un comunicado conjunto, la dirección de la empresa y el sindicato CCOO Córdoba, destacando que "el nuevo marco, que tendrá una vigencia de cinco años, de 2025 a 2029, ambos incluidos, ha sido ratificado hoy por la mayoría de la plantilla".

La ratificación, por tanto, "culmina un intenso proceso de negociación y abre una nueva etapa en las relaciones laborales de la fábrica de Córdoba". Así, tras el cambio en la dirección, "en las últimas semanas, la actual dirección de la fábrica y el comité de empresa han impulsado una nueva dinámica de diálogo y entendimiento que ha permitido acercar posiciones y encontrar soluciones a las principales cuestiones abordadas durante la negociación".

El nuevo convenio establece así "un marco de estabilidad para los próximos años e incorpora medidas en materia de condiciones laborales, incrementos salariales por encima del IPC, empleo, formación, organización del trabajo y conciliación, así como iniciativas orientadas a reforzar las capacidades industriales y profesionales de la planta"

PRINCIPALES MEDIDAS

Por lo que se refiere a la subida salarial, "el incremento para los años 2025 y 2026 será de alrededor del 8%, mientras que a partir de 2027 se garantiza el IPC más un 1%", mientras que, en materia de empleo, "se establece un modelo para favorecer la incorporación y el desarrollo de nuevos profesionales".

Ello se hará, "inicialmente, mediante contratos formativos y con la posibilidad posterior de contratación directa en función de las necesidades estructurales, la evolución de la actividad y los perfiles profesionales". De este modo y "con las actuales estimaciones de carga, se contempla la incorporación progresiva de entre 20 y 40 personas trabajadoras de taller durante 2027 y 2028, previsión sujeta a la evolución de la actividad y a otros factores productivos".

El convenio refuerza también la "apuesta por la formación, la cualificación profesional, la atracción de talento y el relevo generacional, con iniciativas vinculadas a la Formación Profesional Dual, la colaboración con centros educativos y universidades y el estudio de la creación de una Escuela de Formación Hitachi". También "se promoverá especialmente la incorporación de mujeres al taller de producción".

En materia de organización del trabajo, "se incorporan medidas relacionadas con los turnos, su planificación y la conciliación". Además, "se contempla el análisis de iniciativas dirigidas al desarrollo de capacidades industriales, en función del crecimiento de la planta".

El convenio incorpora, igualmente, el resultado del proceso de negociación desarrollado entre la dirección y el comité de empresa en relación con el Plan de Subcontratación iniciado en 2026. Como resultado, "el alcance inicialmente previsto se ha visto reducido", y "se establecen compromisos específicos en materia de empleo vinculados a este proceso, junto con la internalización de los servicios subcontratados en 2026 al finalizar la vigencia del convenio".

"NUEVA ETAPA"

En línea con esta "nueva etapa", ambas partes expresan su "voluntad de contribuir a la normalización de las relaciones laborales" y se comprometen a "revisar conjuntamente los procedimientos judiciales actualmente pendientes, con el objetivo de identificar aquellos asuntos susceptibles de una solución negociada".

El comité de empresa y la dirección de Hitachi Energy en Córdoba quieren "poner especialmente en valor el esfuerzo, la responsabilidad y la voluntad de entendimiento de todas las personas que han participado en este proceso", pues ambas partes comparten su "voluntad de consolidar esta nueva dinámica de diálogo y colaboración, generando un marco de estabilidad desde el que afrontar los retos de los próximos años y contribuir al empleo, la competitividad y el futuro industrial de Hitachi Energy en Córdoba".