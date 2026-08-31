El comité de dirección del PP de Córdoba marca la acción política en este inicio de curso, con la vista puesta en Ceuta

El comité de dirección del PP de Córdoba. - PP

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha reunido en la tarde de este lunes al comité de dirección del partido para marcar la línea de acción política en este inicio de curso que arranca con la vista puesta en la situación que está viviendo Ceuta.

Tal y como ha indicado el PP en una nota, Molina ha señalado que desde el PP cordobés, con el liderazgo del presidente andaluz Juanma Moreno, se va a "seguir impulsando Andalucía, trabajando para que sea una tierra de oportunidades y un referente de estabilidad, gestión y entendimiento".

Así, ha afirmado que su "único objetivo es gestionar por el interés general de todos los andaluces, para seguir avanzando y creciendo". El presidente del PP cordobés ha reiterado el apoyo de Córdoba y de Andalucía a la ciudad hermana de Ceuta, remarcando que "no está sola, estamos con Ceuta y vamos a defender los intereses de los ceutíes".

Por ello, Molina ha animado a todos los cordobeses a participar en las concentraciones de apoyo a Ceuta que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este miércoles 2 de septiembre, a las 20,00 horas, en la puerta de los ayuntamientos de la provincia", ha recordado Adolfo Molina, que ha concluido señalando que "estas concentraciones no van en contra de nadie, solo tienen un objetivo: defender los intereses de Ceuta y de España".