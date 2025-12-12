El comité de empresa de Aucorsa anuncia concentraciones ante el Ayuntamiento y la entidad por las condiciones de trabajo

Archivo - Un autobús de Aucorsa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Aucorsa ha comunicado este viernes que prevé realizar concentraciones de trabajadores de la entidad ante el Ayuntamiento y la propia empresa en protesta por "las desfavorables condiciones en la que se encuentra la entidad".

En una nota, el comité ha advertido de "falta de inversión por el Consistorio y la necesidad de adecuar los horarios prefijados para la realización de los servicios diarios, que llevan a los conductores a tener muchas veces que hacer su trabajo en pésimas condiciones, con un estrés que cada día que se pasa se acumula y está empezando a pasar factura a la salud del trabajador".

En concreto, han detallado que el día 16 de diciembre, a las 9,00 horas, se concentarán en la puerta del Ayuntamiento para exigir "inversión real en la empresa", con posterior asistencia al Pleno, mientras que el día 30 de diciembre, a las 10,30 horas, estarán en la puerta principal de la empresa para solicitar "tiempos de trabajo acordes a la necesidad de la plantilla, que redundarán en beneficio para la ciudadanía".