El comité de empresa del Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba) se encierra en protesta por el "bloqueo" del convenio

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Fernán Núñez, donde se han encerrado miembros del comité de empresa. - AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ - Archivo

FERNÁN NÚÑEZ (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

Miembros del comité de empresa del Ayuntamiento de Fernán Núñez (Córdoba) se han encerrado este viernes en el Consistorio, "en protesta por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo del personal laboral", razón por la que los trabajadores municipales también han sido convocados a concentrarse a las puertas del Ayuntamiento al finalizar su jornada.

Según ha informado el comité en una nota, "hace seis meses" que inició formalmente la negociación del convenio colectivo y, "conforme a la legislación laboral, la comisión negociadora debía constituirse en el plazo máximo de un mes". Sin embargo, el alcalde, Alfonso Alcaide (IU), "se demoró más tiempo del debido en mantener siquiera una primera reunión" que, finalmente, "se celebró, pero sin avances significativos".

Los trabajadores laborales "rechazan la pretensión del alcalde de imponer un salario base de 600 euros brutos mensuales, una cuantía claramente insuficiente y contraria a la dignidad salarial que debe garantizarse, según la normativa laboral" y, frente a ello, el comité defiende que "el salario base debe ser el elemento principal que retribuya el trabajo realizado. A partir de ahí, debe negociarse la incorporación de complementos por penosidad o especial dificultad, hoy inexistentes en sus retribuciones".

Además, reivindican que "los trabajos realizados en jornadas especiales, como domingos y festivos, o en horario nocturno, sean debidamente remunerados. En la actualidad, quienes desempeñan su labor en estas condiciones no reciben ninguna compensación".

A esto se ha sumado el que, "tras varias reuniones de la comisión negociadora, en las que el alcalde se ha negado sistemáticamente a alcanzar siquiera un mínimo acuerdo sobre estas cuestiones retributivas, ayer se negó incluso a mantener una nueva sesión de negociación".

Ante todo ello, en el comité no comprenden "la actitud del alcalde de IU, que durante seis meses ha bloqueado cualquier avance y se mantiene firme en la imposición de un salario base de 600 euros brutos, sin atender a las legítimas reivindicaciones de la plantilla".