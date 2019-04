Compañeros de un alumno de Granada con atrofia muscular espinal impulsan una recogida de firmas para que vuelva a clase

Publicado 03/04/2019 16:35:42 CET

GRANADA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de 4º de ESO del IES Soto de Rojas de Granada han iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma 'Change.org' para que su compañero Camilo vuelva a clase, pues padece atrofia muscular espinal y necesita cuidados especiales para poder asistir al instituto con normalidad.

En la petición, que ha recabado en una semana más de 85.500 firmas, explican que Camilo "acude como otro más a sus clases, pero necesita unos cuidados especiales ya que padece atrofia muscular espinal, una enfermedad muscular que afecta su fuerza física. Por ello va en silla de ruedas y desde hace dos años, tiene una traqueotomía".

Según relatan, "hasta hace poco, la monitora que estaba a su cargo realizaba la tarea de asistirlo, pero en el aspecto sanitario del cuidado de la traqueotomía, lo hacía de forma voluntaria, ya que entre la Delegación de Educación y la empresa que les proporciona a los monitoras no se ponen de acuerdo en las funciones necesarias y obligatorias para asistir de forma real y global a alumnos con necesidades específicas dentro de los colegios, como lo recoge la ley".

Desde el 19 de febrero, la monitora ha decidido no atender más los cuidados de la traqueotomía y, desde ese día, Camilo no tiene a nadie que lo asista y no puede ir a clase, sin que hasta el momento se le haya dado una solución.

Los compañeros de Camilo defienden que "tiene tanto el derecho como la obligación de educarse, recibir sus clases, hacer sus exámenes, disfrutar con sus amigos y continuar cursando 4º de ESO como cualquiera" de ellos. "Porque, además, Camilo espera seguir una carrera universitaria", explican. Reclaman por todo ello a la Consejería de Educación que resuelva esta situación.