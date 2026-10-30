La Compañía acoge este sábado en Córdoba la segunda actuación del Ciclo de Conciertos de Otoño, que organiza el Cabildo

Cartel del Ciclo de Conciertos de Otoño de 2026. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba organiza una nueva edición de su Ciclo de Conciertos de Otoño, protagonizado por la Orquesta y el Coro de la institución capitular, con un programa de seis conciertos gratuitos, cuya primera sesión tuvo lugar el pasado 16 de octubre, mientras que la última está prevista para el 19 de diciembre, en diferentes iglesias de la ciudad, estando programado para este sábado 31 de octubre el segundo concierto, a las 21,00 horas, en la iglesia de la Compañía.

La programación de este nuevo ciclo, según han destacado ya desde la institución capitular, llega "avalada por los excelentes resultados de una encuesta de satisfacción realizada entre los asistentes a los anteriores ciclos, en la que el 92,1% otorga a la iniciativa la máxima puntuación posible, un diez sobre diez".

El nuevo clico comenzó el pasado 16 de octubre en la parroquia de María Auxiliadora, con el concierto 'Aperite portas Christo', y continuará este sábado 31 de octubre en la mencionada iglesia de la Compañía con 'Consors paterni luminis', dedicado a Fauré, y los días 13 y 14 del próximo noviembre, respectivamente, en San Nicolás de la Villa y La Trinidad, con programas que incluyen obras de Victoria, Tavener y Mozart.

El ciclo proseguirá el 4 de diciembre en San Miguel, con el programa de 'Adviento Lumen gentium', y concluirá el 19 de diciembre en la Mezquita-Catedral, con el concierto extraordinario 'O admirabile commercium', que incluirá obras de Mozart como 'Exsultate, jubilate' y la 'Misa de la Coronación'.

Con esta nueva edición, el Cabildo Catedral reafirma su "compromiso con la promoción cultural, la difusión del patrimonio musical y el acercamiento de la música a los diferentes barrios de Córdoba, consolidando una propuesta que cuenta con un amplio respaldo ciudadano".