La compraventa de viviendas en Andalucía aumenta un 4,5% en enero, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Una oficina de empresa inmobiliaria en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Andalucía ha subido un 4,5% en enero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 5% a nivel nacional), hasta sumar un total de 12.125 operaciones, aunque se ralentiza, con puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 12.125 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de enero en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Andalucía, 10.785 se realizaron sobre viviendas libres y 1.340 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 4.002 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 8.123 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 17.846 operaciones sobre viviendas. Además de las 12.125 compraventas, 2.834 fueron herencias, 334 donaciones y 14 permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Andalucía 28.481 fincas urbanas a través de 19.409 compraventas, 4.067 herencias, 567 donaciones, 33 permutas y 4.405 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 4.310 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.702 herencias, 1.744 compraventas, 115 donaciones, 8 permutas y 741 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en enero un 5% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 57.489 operaciones.

Con el descenso registrado en el primer mes del año, la compraventa de viviendas retoma las caídas interanuales después de que en diciembre subiera un 7,9%.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en enero fue consecuencia tanto de la disminución de las operaciones sobre viviendas usadas, que cayeron un 5,4%, hasta las 43.916 operaciones, como de las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas, que bajaron un 3,8%, hasta las 13.573 operaciones.

El 92,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en enero fueron viviendas libres y el 7,2%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres retrocedió un 5,2% interanual, hasta las 53.364 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 2,6%, hasta sumar 4.125 transacciones.

En tasa intermensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), la compraventa de viviendas subió un 6,2%, con avances del 16,1% para las viviendas nuevas y del 3,4% para las usadas.