La compraventa de viviendas en Andalucía cae un 5,5% tras empeorar su evolución interanual en julio

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Andalucía en julio empeora y desciende un 5,5% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 5,11% a nivel nacional, hasta un total de 12.239 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 1,1% intermensual. A pesar de la caída, las 12.239 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en julio en Andalucía, 11.416 se realizaron sobre viviendas libres y 823 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 3.111 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 9.128 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En julio se realizaron un total de 18.823 operaciones sobre viviendas. Además de las 12.239 compraventas, 3.284 fueron herencias, 351 donaciones y 8 permutas.

En total, durante julio se transmitieron en Andalucía 30.992 fincas urbanas a través de 20.191 compraventas, 4.600 herencias, 561 donaciones, 77 permutas y 5.563 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 5.251 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 1.796 herencias, 2.198 compraventas, 170 donaciones, 14 permutas y 1.073 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en julio la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 26,36% seguida de Galicia, un 10,76% más, y Castilla y León (+9,69%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Baleares y País Vasco con caídas del 15,19%, 14,3% y del 12,37%, respectivamente

DATOS NACIONALES

Asimismo, a nivel nacional, la compraventa de viviendas bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el séptimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después de la subida del 1,6% que registró en junio.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 1,4%, hasta las 13.289 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que bajaron de manera más pronunciada, un 6,1%, hasta las 48.128 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.607 operaciones, un 4,4% menos que en julio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se desplomó un 14,4%, hasta un total de 3.810 transacciones.

En tasa intermensual (julio sobre junio), la compraventa de viviendas aumentó un 3,6% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+3,5%) como las compraventas de viviendas nuevas (+4,1%).

En los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3%, con caídas del 2,6% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,1% sobre viviendas usadas.