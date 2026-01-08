Las compraventas de viviendas suben el último año en Andalucía un 2,1%, frente al descenso de la media española del -1,9

Imagen de archivo de viviendas en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las compraventas de viviendas en Andalucía crecieron en los últimos doce meses --octubre de 2024 a octubre de 2025-- un 2,1%, frente al descenso de la media nacional del -1,9%, según ha señalado el Centro de Información Estadística del Notariado en una nota de prensa.

Además, los registros de subida de préstamos para adquisición de viviendas también fueron superiores en Andalucía a los del conjunto de España. De esta manera, en la comunidad andaluza subió un 8,6% frente al 6,7% del conjunto de España.

En cuanto la evolución del precio del metro cuadrado, Andalucía y España presentaron datos similares, con subidas del 6,4% y 6,7%, respectivamente.

Por último, la constitución de nuevas sociedades creció en Andalucía un 2,6% en los últimos doce meses, por debajo del incremento de la media nacional, del 8,1%.

Por otro lado, el citado comunicado ha señalado que el Colegio Notarial de Andalucía es el primero de España por número de notarías ocupadas y por población atendida. Actualmente, la comunidad cuenta con 484 notarías repartidas por todas las provincias: Sevilla (94), Málaga (90), Cádiz (61), Córdoba (56), Granada (50), Jaén (47), Almería (45), Huelva (35), Ceuta (3) y Melilla (3).