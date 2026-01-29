Junta destaca la construcción de 480 viviendas protegidas en Entrenúcelos en Sevilla, que están al 20% de ejecución

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (c) durante la visita las obras en Entrenúcleos en Dos Hemanas (Sevilla). - Gogo Lobato - Europa Press

DOS HERMANAS (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado este jueves las obras de construcción de 480 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible que se están desarrollando en la zona de Entrenúcleos, en Dos Hermanas (Sevilla).

La Junta ha indicado que las obras se encuentran al 20% de ejecución y que cuentan con una ayuda de 14,1 millones de euros del programa de subvenciones del Parque de Vivienda en Alquiler de la Junta de Andalucía, financiadas por el Plan Vive en Andalucía y el plan estatal de vivienda.

Rocío Díaz, que ha visitado las obras junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez; y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que esta promoción encarna "la hoja de ruta que se marcó el presidente Juanma Moreno desde 2019 en materia de vivienda: colaborar con ayuntamientos y con el sector privado para poner en el mercado más vivienda asequible".

Durante su intervención, ha explicado que esta promoción, que promueve BTR Híspalis, se inició en septiembre y la previsión es que se pueda entregar en 2027. La consejera ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada en materia de vivienda y "lo fundamental que es dar pasos seguros y coordinados entre todos para avanzar en un modelo sólido de vivienda protegida".

Igualmente, ha valorado positivamente la próxima adhesión del Ayuntamiento de Dos Hermanas al decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda.

"Es una herramienta absolutamente útil para los ayuntamientos, que permite, entre otras medidas, cambiar el uso del suelo para construir más vivienda protegida", ha afirmado, recordando que más de 80 municipios andaluces ya se han sumado a este decreto, que representan a una población de cinco millones de andaluces.

Por último, ha destacado la reciente entrada en vigor de la Ley de Vivienda de Andalucía, una norma que "ha mejorado gracias a la escucha y a las aportaciones de todos los sectores, porque la vivienda es un reto que nos debe unir y en el que tenemos que seguir avanzando juntos".

La actuación es un "ejemplo claro" de colaboración público-privada, un modelo por el que apuesta el Gobierno andaluz para "acelerar la puesta a disposición de viviendas protegidas en alquiler". En este caso, se están construyendo 480 viviendas destinadas al alquiler asequible en régimen de cohousing, con una tipología variada y zonas comunes que fomentan la convivencia, el uso compartido de espacios y una forma de habitar adaptada a las nuevas necesidades sociales.

La consejera ha estado acompañada, además de por el alcalde y el delegado del Gobierno, por la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, y por el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez, así como otros miembros de la corporación municipal y representantes de la promoción y de la obra.