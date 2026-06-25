La comunidad científica participa en el Hackathon Universitario por el Clima de Córdoba

Asistentes al Hackathon Universitario por el Clima de Córdoba organizado por la UCO y el Ayuntamiento de Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de investigadores de la Universidad de Córdoba (UCO) se ha implicado en la generación de conocimiento e ideas para abordar los desafíos climáticos reales detectados en el municipio y han participado en el Hackathon Universitario por el Clima de Córdoba, organizado por la institución universitaria y el Ayuntamiento cordobés.

Según ha indicado la UCO en una nota, en una ciudad como Córdoba, en la que se han alcanzado temperaturas muy por encima de los 40ºC en este mes de junio y que cuenta con proyecciones climáticas basadas en el 6º Informe del IPCC que advierten de un aumento de las temperaturas extremas y una intensificación de las sequías, se requieren soluciones "urgentes y creativas".

El Plan Municipal contra el Cambio Climático de Córdoba (PMCC-Co 2022-2030) es la estrategia con la que cuenta el ayuntamiento para guiar esas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Enmarcado en ese plan municipal de acción se ha celebrado el primer Hackathon Universitario por el Clima de Córdoba organizado por la UCO y el Ayuntamiento de Córdoba, con el objetivo de hacer partícipe a la comunidad universitaria en la mitigación y adaptación frente al Cambio Climático en Córdoba e identificar líneas de colaboración Universidad-Ayuntamiento que puedan ser canalizadas en futuras convocatorias o proyectos pilotos municipales.

El evento, celebrado este jueves en la Sala Coworking del Campus de Rabanales de la UCO, supone una herramienta estratégica de participación diseñada para otorgar a la comunidad universitaria un papel protagonista en el seguimiento y evaluación del plan.

El evento ha contado con la participación de una veintena de investigadores e investigadoras de distintas áreas científicas (botánica, ecología, química inorgánica, agroecología o sociología, entre otras), así como personal técnico de la Delegación de Medioambiente del Ayuntamiento.

La inauguración ha estado a cargo de la vicerrectora de Política Científica de la UCO, María José Polo, y el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel García-Ibarrola.

García-Ibarrola ha señalado la satisfacción que implica para el Ayuntamiento la colaboración con la UCO en materia de sostenibilidad y cambio climático. Para el delegado de Sostenibilidad y Medioambiente lo más importante es el talento de la comunidad investigadora y el valor de estas actividades con las que se fomenta el trabajo en equipo y pueden nutrirse "de ese talento que tienen quienes participan, para luego poder poner iniciativas en práctica".

Por su parte, María José Polo ha incidido en que esta colaboración entre instituciones es "un ejemplo más de que las instituciones públicas colaboramos con el objetivo de alcanzar el bien común y poder progresar, pero también de diseñar acciones más eficientes". Para la vicerrectora de Política Científica estas acciones siguen la senda de lo que se impulsa desde hace años en Europa, "la co-creación en la que la ciencia y la transferencia del conocimiento no pueden hacerse de forma unilateral o sólo de ida y vuelta, sino que tiene que ser codo a codo en equipo, con la conciencia de que esta manera de trabajar es mejor para todos".

Durante el hackathon, dinamizado por la empresa Considera, se presentan ocho retos que enfrenta la ciudad en este escenario de cambio climático: Calor extremo y salud urbana; Agua, sequía y resiliencia hídrica urbana, Barrios vulnerables y adaptación justa; Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza; Biodiversidad urbana y colecciones botánicas y zoológicas, afecciones y adaptación, Energía local, comunidades energéticas y descarbonización urbana, Soberanía alimentaria, agroecología y comercio de cercanía, Movilidad sostenible, calidad ambiental y economía circular.

El personal investigador, por equipos, tiene que trabajar en generar 'ideas-semillas' para hacer frente a estos retos con soluciones basadas en la evidencia científica y en sus campos de investigación, colaborando de mantera multidisciplinar.

Esta acción, en la que han participado activamente los vicerrectorados de Política Científica y Campus Sostenible, nace del convenio de colaboración firmado entre la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento para potenciar la sinergias y alianzas en materia de medioambiente y lucha contra el cambio climático en el ámbito local.