La Comunidad Energética Córdoba 2 ratifica la puesta en marcha de su planta fotovoltaica de 1MW en Encinarejo

Asamblea general extraordinaria de la Comunidad Energética Córdoba 2. - CONSUMO COOPERATIVO

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Energética Córdoba 2, entidad integrada en el Grupo Consumo Cooperativo y en la Federación Andaluza de Cooperativas de Trabajo, Consumo y Servicios (Faecta) ha celebrado este pasado lunes una asamblea general extraordinaria en la que se ha ratificado la puesta en marcha de su planta fotovoltaica de 1MW en Encinarejo.

Según ha indicado Consumo Cooperativo en una nota, el encuentro, que ha contado con la participación de más de 90 personas socias, ha marcado "un hito decisivo para la soberanía energética de la región", siendo el objetivo principal de la sesión "la adopción de las últimas decisiones estratégicas para garantizar que la Planta Fotovoltaica Cooperativa de 1MW, ubicada en terrenos de Encinarejo, comience a suministrar energía verde, local y sostenible a sus miembros dentro del primer semestre de 2026".

Durante la asamblea, la dirección de la comunidad energética ha sometido a ratificación decisiones clave, que han sido aprobadas por la mayoría de los asistentes, como es la integración estratégica, pues se ha aprobado "la incorporación de las personas y entidades socias de la Comunidad Energética Córdoba 2 y otras comunidades de la provincia en la Comunidad Energética Vega del Guadalquivir 1". Esta unión permite a los socios "asumir plenos derechos sobre la planta de Encinarejo, la cual ya dispone de los permisos necesarios para su construcción y puesta en marcha".

Igualmente, se ha ratificado al actual consejo rector como órgano de gobierno también para la Comunidad Energética Vega del Guadalquivir 1, "asegurando una gestión unificada y estable para el desarrollo del proyecto". Asimismo, se ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el equipo que compone el consejo rector, formado por doce personas de distintas profesiones y sectores, cuyo esfuerzo ha sido fundamental desde su elección.

Desde la presidencia del Grupo Consumo Cooperativo y de Faecta-Córdoba se ha explicado la "complejidad técnica y social que supone desarrollar un proyecto de autoconsumo ciudadano tan ambicioso". En este contexto, se ha presentado una Guía Didáctica como herramienta clave para que cada socio pueda explicar de forma sencilla las ventajas y el funcionamiento de la cooperativa energética de la que ya son copropietarios.

Finalmente, el área de relaciones con los socios hizo un llamamiento a la colaboración colectiva para dar un impulso definitivo a la socialización del proyecto. El objetivo es completar la asignación de la totalidad de la producción de la planta fotovoltaica en el plazo más corto posible, invitando a la ciudadanía a sumarse a este modelo de energía limpia y participativa.

Con esta asamblea, la Comunidad Energética Córdoba 2 "no solo asegura los plazos de su infraestructura, sino que refuerza el modelo cooperativo como la vía más eficaz para una transición energética justa y en manos de las personas".