La Comunidad de Regantes del Viar obtiene más de 670.000 euros para modernizar su gestión

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar ha sido seleccionada en la segunda convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de proyectos de digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, por la que recibirá una ayuda de 672.773 euros para el "Proyecto de Digitalización del Regadío en la Comunidad de Regantes Riegos del Viar", según la resolución provisional publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según ha informado la Comunidad de Regantes en una nota de prensa, se trata de una actuación que "supone un paso decisivo hacia la gestión eficiente, moderna y sostenible del agua en la zona regable".

De esta manera, el proyecto presentado por la Comunidad del Viar, con una valoración técnica de 71 puntos, se centrará en la implantación de soluciones digitales avanzadas para mejorar el control, la monitorización y la gestión integral del sistema de riego.

Con un presupuesto total de 674.340 euros, el proyecto está estructurado en distintas soluciones técnicas, "con especial protagonismo de la denominada 'Solución G'", centrada en la digitalización y automatización de redes de distribución y puntos de control, y la 'Solución D', vinculada a la sensorización y mejora tecnológica de las instalaciones.

El resultado obtenido "refleja el compromiso y la capacidad técnica de la Comunidad del Viar para diseñar y ejecutar proyectos que cumplen con los más altos estándares de evaluación y sostenibilidad", según ha señalado la propia entidad.

RESOLUCIÓN DEL PERTE

La propuesta ha "superado con solvencia" los criterios de valoración establecidos por el Perte, entre los que se incluyen la viabilidad técnica, la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el impacto social en el territorio.

En palabras de su presidente, Antonio Muñoz Cabello, "esta resolución es una excelente noticia para todos los regantes del Viar" porque "reconoce el esfuerzo constante que venimos haciendo para situar a nuestra Comunidad entre las más innovadoras del país".

En este sentido, ha añadido que apuestan por la digitalización "no como una moda, sino como una necesidad para garantizar un uso responsable del agua, mejorar la eficiencia y seguir ofreciendo a nuestros regantes el mejor servicio posible".

Muñoz Cabello ha destacado además que este proyecto permitirá "consolidar un modelo de gestión moderno, transparente y sostenible, que fortalece nuestra autonomía y refuerza el futuro del regadío en el valle del Guadalquivir".

La Comunidad de Regantes del Viar "lleva años impulsando inversiones en infraestructuras hidráulicas, eficiencia energética y digitalización, con el objetivo de optimizar cada gota de agua disponible".

AVANCES

Con este nuevo proyecto, la entidad avanza en su estrategia de transformación tecnológica, que incluye la automatización de compuertas y válvulas, la medición remota de caudales y presiones, y la integración de datos climáticos y agronómicos para un riego más preciso y sostenible.

"La digitalización es clave para afrontar los retos del cambio climático, la escasez de recursos y la competitividad del sector agrario", ha añadido el presidente.

El Perte de Digitalización del Ciclo del Agua forma parte de la estrategia nacional impulsada por el Gobierno de España para mejorar la gestión integral del agua mediante herramientas digitales y sistemas inteligentes.

Su finalidad es aumentar la transparencia, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso del recurso, tanto en redes urbanas como en zonas de regadío. El programa, financiado por los fondos Next Generation, contempla cuatro líneas de actuación que abarcan todo el ciclo hidrológico, desde la captación hasta el consumo final, pasando por la monitorización, la trazabilidad y la reutilización del agua.

En este sentido, la Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Viar gestiona una de las áreas de regadío "más extensas y productivas del valle del Guadalquivir", y su labor se centra en garantizar un uso eficiente, equitativo y sostenible del agua, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental del territorio.

En la actualidad cuenta con 2.000 comuneros y gestiona 12.000 hectáreas de regadío. La concesión de esta ayuda "consolida su posición como referente en modernización y sostenibilidad dentro del sector del regadío andaluz".