El concejal de Festejos de Andújar (Jaén) pone su cargo a disposición por críticas a un vídeo ofensivo hacia las mujeres

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Andújar. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El concejal de Festejos y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Andújar (Jaén), Antonio Torres, ha puesto su cargo a disposición y su baja del PP para "no enturbiar la imagen del actual equipo de Gobierno" al generarse una polémica en redes sociales con motivo de un vídeo "de hace ya varios años" en el que se reproducía un "refrán bastante común en Andújar".

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Antonio Torres reconoce que dicho refrán --"La de Andújar, la que no es puta es bruja"-- es "desafortunado". "Ante la presencia de algún vídeo de hace ya varios años que circula por redes donde aparezco junto con otras personas de mi círculo personal y en el que se reproduce un refrán que es bastante común en Andújar, quiero pedir mis disculpas por este vídeo" en el que "se reproduce un refrán que es desafortunado, aunque es bastante evidente la nula intención de ofender a nadie".

"Todos los que me conocéis sabéis del profundo respeto que tengo hacia todas las personas, más aún hacia las mujeres, por lo que reitero mis disculpas ante aquellas mujeres que se hayan sentido ofendidas", ha puntualizado en su mensaje adelantado por el Diario Jaén y recogido por Europa Press.

Es el segundo episodio de este tenor en la provincia de Jaén después de que el alcalde de Martos, Emilio Torres, decidiera cesar al concejal socialista Manuel Cortés tras la publicación de un vídeo donde aparece entonando cánticos machistas y sexistas. El Ayuntamiento mostraba su "profundo rechazo" a este tipo de actitudes, y comunicaba que debe retirar sus delegaciones y competencias, así como presentar su acta.

A través de un comunicado oficial publicado por el Ayuntamiento de Martos, consultado por Europa Press, el primer edil trasladaba a la ciudadanía que este comportamiento "no representa ni comparte los valores de esta institución ni del equipo de Gobierno". "Rechazamos y condenamos de forma rotunda este tipo de comportamientos y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del feminismo y la dignidad de las personas", defendía.