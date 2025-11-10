La concejala de Almuñécar María del Carmen Reinoso sustituirá a Navarro en el grupo del PP en Diputación de Granada

Archivo - La concejal del PP en Almuñécar María del Carmen Reinoso en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Almuñécar María del Carmen Reinoso será la sustituta del flamente viceconsejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Nicolás Navarro, en el grupo popular en la Diputación de Granada tras dejar su acta como diputado provincial el que hasta ahora ha sido edil en Motril.

Reinoso es concejal de Servicios Sociales, Igualdad y Educación Infantil en el Ayuntamiento de Almuñécar, donde el PP gobierna con mayoría absoluta y, según han indicado a Europa Press fuentes de este partido, a ella corresponde la sustitución como diputada provincial de Navarro como primera suplente de la lista de esta formación en la comarca de la costa.

El hasta ahora primer teniente de alcalde de Motril, Nicolás Navarro, ha anunciado este lunes la renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de esta ciudad de la costa de Granada para centrarse en su nueva ocupación como viceconsejero de Sanidad. Ello implica también que deja de ser diputado provincial en la Diputación donde era desde el inicio del actual mandato vicepresidente primero y portavoz del equipo de gobierno.

Navarro, según ha detallado el Ayuntamiento de Motril en una nota de prensa, renuncia a su acta de concejal para dedicarse en exclusividad a esta tarea. Por este motivo, Mayte Jiménez Cabrera, actual coordinadora del área de Educación, entrará como nueva concejal del grupo popular mientras se trabaja ya internamente en la nueva configuración del equipo de gobierno, de coalición con Más Costa Tropical.

Por su parte, fuentes consultadas por Europa Press en la Diputación de Granada confirmaban que, con la renuncia al acta de concejal, Navarro ha de dejar también todos sus cargos en la corporación provincial, que habrá así de afrontar una remodelación del equipo de gobierno, del PP, que preside Francis Rodríguez.