Concejales del PSOE en Nevada (Granada) presentan una moción de censura contra la alcaldesa, también socialista

NEVADA (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

Cinco de los seis concejales del grupo municipal socialista en Nevada han registrado este miércoles una moción de censura contra la alcaldesa de este municipio de la Alpujarra de Granada, Dolores Pastor, también del PSOE, que será relevada en el cargo por su hasta ahora teniente de alcalde, Rafael López, tras perder la confianza de sus compañeros.

El documento registrado en el Ayuntamiento de Nevada, consultado por Europa Press, viene firmado por López como candidato a la elección para la alcaldía y sus cuatro compañeros en el grupo socialista a excepción de Pastor. El PSOE ganó los comicios municipales de 2023 con seis actas de edil por tres del PP, que no participa en la moción.

La mayoría absoluta del pleno de este municipio, de unos 1.100 habitantes, está en los cinco ediles que suman los promotores de la moción, que, en una nota de prensa, han explicado su iniciativa como necesaria para "recuperar la normalidad institucional en el Ayuntamiento".

"La decisión se adopta tras más de ocho meses en los que la actual alcaldesa ha permanecido de baja sin mantener comunicación alguna con su equipo de gobierno, ni instrucciones, ni coordinación, ni información, ni contacto sobre el día a día", generando, han proseguido, "una situación de falta de liderazgo y parálisis institucional".

"La moción de censura no responde a motivaciones personales ni a discrepancias internas, sino a la necesidad de que Nevada cuente con un gobierno activo, presente y capaz de ejercer plenamente sus funciones", han añadido.

El edil propuesto para alcalde ha asegurado en declaraciones a Europa Press que de la situación en el municipio se ha venido dado cuenta a la ejecutiva provincial a fin de darle una "solución ordenada".

Así las cosas, ha proseguido López, una vez dado el plazo que han considerado preceptivo, desde este grupo del gobierno local finalmente han optado por una "decisión difícil y complicada" ante la que ha reconocido que se pueden abrir "varios escenarios posibles" y "consecuencias" en el ámbito orgánico.