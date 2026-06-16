Concluye la restauración integral de la escultura de Carlos V situada en la plaza de la Universidad

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, junto a la escultura de Carlos V. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha culminado la restauración integral de la escultura de Carlos V situada en la plaza de la Universidad, una pieza estrechamente ligada a la historia de Granada, a la universidad y al legado político, cultural e institucional del emperador.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado este martes el resultado final de la intervención, que ha permitido recuperar la imagen completa del monarca mediante la reintegración del brazo y la espada desaparecidos hace casi dos décadas, además de acometer una actuación integral de conservación y protección preventiva que garantiza la preservación futura del monumento.

"Hoy devolvemos a Granada una de sus imágenes más reconocibles y cargadas de significado histórico en todo su esplendor. Recuperar esta escultura es recuperar una parte de nuestra memoria colectiva, de nuestra identidad y del legado que Carlos V dejó en la ciudad", ha señalado la alcaldesa, quien ha destacado el papel de Granada como "lugar clave" en su proyecto político y cultural.

La actuación desarrollada por el Servicio de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento y dirigida por la restauradora Carmen Tienza se ha basado en criterios de mínima intervención, máximo respeto a los materiales originales y conservación preventiva.

Así, el proyecto ha permitido recuperar la integridad física de la estatua siguiendo la línea metodológica aplicada en las distintas intervenciones realizadas durante los últimos veintiséis años con el objetivo principal de devolverle su imagen original y garantizar su adecuada conservación frente al deterioro ambiental y los actos vandálicos que ha sufrido históricamente.

Según ha explicado la regidora, los trabajos han incluido la limpieza manual y mecánico-química de la piedra, la eliminación de depósitos de suciedad y biodeterioro, la consolidación de zonas frágiles, el sellado de grietas y juntas, la reintegración de los nuevos elementos escultóricos mediante sistemas de anclaje reversibles y la aplicación de tratamientos hidrofugantes y de protección antigrafiti para reforzar su conservación futura, ya que es uno de los mayores problemas de conservación que históricamente ha tenido esta obra.

La escultura fue realizada por el escultor Emiliano Barral en piedra caliza labrada como réplica de la obra original de Pompeo Leoni conservada en el Museo del Prado.

Instalada en la plaza de la Universidad en 1948, representa a Carlos V a tamaño natural, revestido con armadura y portando espada, constituyéndose desde entonces en uno de los referentes patrimoniales más reconocibles del centro histórico de Granada.

Junto a esta, se realizó otra copia en bronce para el patio del Palacio de Carlos V que fue encargada por el Patronato de la Alhambra y que permaneció allí hasta su traslado al Hospital Real.

La restauración de la escultura coincide con la conmemoración del V centenario de la estancia del emperador y de la emperatriz Isabel de Portugal en Granada.

Durante su gobierno Granada experimentó una profunda transformación institucional, urbana y cultural, consolidándose como uno de los grandes centros políticos del imperio.

Especial relevancia tuvo también su impulso a la educación superior, ya que fue Carlos V quien promovió en 1531 la creación de la Universidad de Granada mediante Real Cédula.

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha celebrado la recuperación de la estatua de Carlos V, por lo que supone de "recuperar la imagen y la normalidad de un entorno tan emblemático para la UGR como es la plaza de la Universidad, espacio de entrada, además, a la Facultad de Derecho".

Por otro lado, para el rector, "esta restauración, tanto tiempo esperada, llega en el momento justo", cuando se celebra el V Centenario de la constitución de la universidad gracias a una real cédula firmada por Carlos V".

Por su parte, el coordinador junto a Rafael López Guzmán de las actividades conmemorativas del V centenario de la estancia en Granada de Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal, Francisco Sánchez-Montes, ha recordado que las jornadas 'La emperatriz Isabel de Portugal y el Real Monasterio de San Jerónimo se celebrarán el 18, 19 y 20 de junio y servirán de antesala para el resto de grandes citas que la ciudad prepara para este quinto centenario.