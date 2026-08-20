Concluyen las labores de saneamiento de las principales calles de Granada capital afectadas por los seísmos - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha finalizado los trabajos de limpieza y retirada de materiales provocados por los desprendimientos registrados tras los últimos seísmos, con las calles afectadas ya despejadas y limpias tras el amplio dispositivo desplegado desde el primer movimiento sísmico.

Así lo ha indicado la alcaldesa, Marifrán Carazo, en un comunicado difundido por el Consistorio en el que ha señalado que "los trabajos de limpieza y retirada de materiales ya han terminado. Las calles afectadas están limpias y despejadas gracias al amplio dispositivo que hemos mantenido desplegado desde el primer momento para recuperar la normalidad y garantizar la seguridad de los granadinos".

"Hemos trabajado de manera coordinada con Bomberos, Policía Local, los técnicos municipales y los equipos de limpieza, actuando en cada uno de los puntos afectados y adaptando los medios a las características de cada incidencia", ha dicho la regidora.

Carazo ha agradecido "el enorme esfuerzo realizado por todos los profesionales que han participado en este dispositivo, así como la colaboración de los voluntarios del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Aparejadores", y ha subrayado que "aunque los trabajos de limpieza han concluido, el Ayuntamiento mantiene activos todos los recursos de emergencia y prevención para atender cualquier nueva incidencia".

Los equipos de FCC Medio Ambiente han concluido las labores de retirada de cascotes, elementos de fachadas y otros materiales desprendidos con una primera actuación, tras el terremoto de 4,8 Mw del sábado 15 de agosto, a las 1:30 horas, con una brigada integrada por cuatro operarios y vehículos auxiliares equipados con palas y escobones. Los trabajos se centraron en retirar los materiales depositados en la vía pública respetando las zonas balizadas por las Fuerzas de Seguridad y aquellas que debían ser previamente valoradas por los técnicos municipales.

Tras los primeros desprendimientos registrados en puntos como Plaza San Miguel Bajo, Gran Vía, Reyes Católicos y el entorno de Cárcel Baja con Elvira, el dispositivo se amplió a medida que se recibieron nuevos avisos y se produjeron nuevos desprendimientos.

La nueva serie sísmica registrada el martes 18 de agosto, con cuatro movimientos de magnitud 4 o superior, provocó nuevos desprendimientos en distintos puntos de la ciudad. Los avisos fueron coordinados desde el CECOP con Policía Local, Bomberos y los técnicos municipales de Urbanismo, permitiendo organizar las labores de limpieza una vez garantizadas las condiciones de seguridad.

En total, los equipos intervinieron en numerosos puntos de la ciudad, entre ellos Plaza San Miguel Bajo, Gran Vía con el IES Padre Suárez, Reyes Católicos, Cárcel Baja con Elvira, Navas, Verónica de la Magdalena, San Matías, San Rafael, Alhóndiga, Puentezuelas, Jiménez Quiles, Torre de la Cautiva, Buensuceso, Capitanía, Compás de San Jerónimo, Gran Vía con Marqués de Falces, Torre de la Peralada, Pabellón Mulhacén y Poeta Mira Maezcua.

Otras zonas de actuación fueron Cobertizo de Santo Domingo, Alhamar, Don Bosco, Torre de los Picos, Torre de los Siete Suelos, Tenerife, avenida de Cádiz, Laureano López Muñoz, Carmen de Icaza, Monachil, Domingo Puente Marín, Carrera del Darro, Santa Aurelia, Almenillas con Santa Clotilde, San Jacinto, San Juan Baja, Ancha de la Virgen, Eudixia Piriz y San Jerónimo.

En Gran Vía con Marqués de Falces se actuó sobre el acerado afectado por elementos procedentes de la Iglesia del Sagrado Corazón.

DISPOSITIVO REFORZADO CON MAQUINARIA PESADA

Para afrontar los puntos con mayor volumen de materiales, FCC Medio Ambiente desplegó una máquina retroexcavadora y un camión de caja abierta en zonas como Torre de la Cautiva, Pabellón Mulhacén, calle Alhamar y Poeta Mira Maezcua, permitiendo retirar y transportar los elementos de mayor tamaño.

El dispositivo se reforzó además con ocho operarios de barrido, a los que se sumaron otros seis trabajadores, una barredora mecánica de cinco metros cúbicos y cuatro operarios destinados específicamente a la limpieza intensiva de las calzadas.

De forma paralela, el Ayuntamiento de Granada reforzó la limpieza de parques, bulevares y espacios con una elevada concentración de ciudadanos durante las noches, especialmente el Parque Tico Medina y los bulevares de Joaquina Eguaras y Casería de Aguirre, incrementando las frecuencias de recogida de residuos y las labores de limpieza de las áreas recreativas.

El dispositivo municipal permanece activo para atender cualquier nueva incidencia y continuar con las actuaciones de prevención y seguridad que sean necesarias.

EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

Los técnicos municipales continúan durante la jornada de este jueves con la evaluación de los edificios de titularidad municipal afectados o susceptibles de haber sufrido daños como consecuencia de la actividad sísmica.

Dentro de este proceso se presta especial atención a los colegios y escuelas infantiles municipales de cara al inicio del nuevo curso escolar, así como a instalaciones deportivas, centros cívicos y edificios de carácter patrimonial.

De los 95 edificios municipales se han inspeccionado hasta el momento 59. En cuando a edificios privados son ya 557 los revisados desde el inicio de este episodio sísmico.

"Queremos que la vuelta a la actividad se produzca con todas las garantías. Por eso estamos revisando edificio a edificio, con especial responsabilidad en nuestros colegios y escuelas infantiles", ha explicado la alcaldesa.

OFICINA DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

El Ayuntamiento de Granada mantiene reforzada la atención directa a las familias afectadas a través de la Oficina Municipal de Información y Asesoramiento, ubicada en el Centro Cívico del Zaidín y puesta en marcha con la colaboración del Colegio de Abogados de Granada. El servicio ofrece atención personalizada y orientación sobre los trámites y actuaciones ante los daños registrados en las viviendas.

Ya se ha citado a alrededor de 400 familias entre esta semana y la próxima. Además, se desarrollarán tres sesiones grupales con los asesores jurídicos del Colegio de Abogados, el jefe de Bomberos y el jefe de Policía Local para informar sobre trámites, autoprotección y seguridad. El Ayuntamiento mantiene también reuniones con representantes vecinales, como de este jueves por la mañana.

Marifrán Carazo ha señalado que "queremos que las familias afectadas sepan que el Ayuntamiento está a su lado y que tienen profesionales que pueden orientarles. No se trata solo de atender la emergencia, sino también de acompañar a cada vecino en los pasos posteriores".

Desde este viernes se reforzará además la información con una campaña municipal de concienciación y autoprotección, en colaboración con Bomberos, Policía Local y los centros cívicos, donde se distribuirán folletos con recomendaciones ante posibles nuevos movimientos sísmicos.

POLICÍA LOCAL Y BOMBEROS

Policía Local y Bomberos continúan atendiendo las incidencias relacionadas con la actividad sísmica. Durante el 19 de agosto, la Policía Local recibió 862 requerimientos: 517 llamadas al 092 y 345 servicios comunicados a través del 112. La mayoría estuvieron relacionados con daños en inmuebles privados, ofreciendo información a los ciudadanos sobre los trámites con aseguradoras o el Consorcio de Compensación de Seguros y trasladando a Bomberos las situaciones que podían presentar riesgo.

La Policía Local mantiene además cortes y balizamientos preventivos en los puntos donde se han producido desprendimientos, aunque algunos cortes ya han sido levantados tras las correspondientes actuaciones de seguridad.

Por su parte, Bomberos atendió este pasado miércoles 457 intervenciones, 214 de ellas con asistencia presencial, y tiene actualmente 464 nuevas entradas que están comenzando a ser gestionadas.