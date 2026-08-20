Avanzan en los trabajos de refuerzo de los edificios desalojados en Las Gabias (Granada) por los terremotos

Los trabajos de reparación y refuerzo de la estructura evolucionan a buen ritmo y la previsión es que puedan quedar finalizados a lo largo de este mismo jueves. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

El Consistorio prevé que las tareas puedan quedar finalizadas este jueves para un posterior regreso de los inquilinos

LAS GABIAS (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) avanza en las actuaciones de emergencia que se desarrollan en los edificios desalojados preventivamente tras los movimientos sísmicos registrados esta semana en la provincia de Granada. Los trabajos de reparación y refuerzo de la estructura evolucionan a buen ritmo y la previsión es que puedan quedar finalizados a lo largo de este mismo jueves.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado de prensa, en el que detalla que la finalización de las obras no implicará el regreso inmediato de los vecinos. Una vez concluidos los trabajos, los técnicos deberán revisar los edificios y confirmar que reúnen las condiciones de seguridad necesarias. "Solo entonces el Ayuntamiento podrá autorizar a propietarios e inquilinos a regresar a sus viviendas", aclaran.

Los trabajos iniciados a primera hora del miércoles se han centrado en apuntalar la estructura desde el muro de contención y reforzar los llamados "pilares enanos", los elementos que presentaban los daños más importantes. La intervención sobre estos puntos busca aumentar su capacidad de sostén y garantizar una mayor estabilidad estructural.

Las actuaciones están supervisadas por la arquitecta y jefa de servicio del Área de Urbanismo y por el jefe de servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Las Gabias, junto a arquitectos del GEVA (Grupo de Arquitectos Voluntarios de Emergencias).

De forma paralela a la intervención estructural, el Ayuntamiento está coordinando las diferentes comprobaciones necesarias en las instalaciones de los inmuebles. La revisión del suministro de gas ya ha sido realizada y se está a la espera del correspondiente informe, que será remitido al Consistorio. En el caso de las instalaciones de agua y saneamiento, los técnicos no han considerado necesaria una revisión específica al no haberse detectado incidencias ni signos de humedades relacionados con estos servicios.

El Ayuntamiento también ha contactado con la administración de fincas para que la empresa responsable del mantenimiento de los ascensores proceda a realizar una inspección de las instalaciones antes de la recuperación de la normalidad en los edificios.

Durante este jueves está prevista, asimismo, una reunión entre el promotor de los inmuebles y los servicios técnicos municipales para abordar la situación y las actuaciones desarrolladas.

La alcaldesa de Las Gabias, Merinda Sádaba, prevé mantener también un encuentro con los presidentes de las comunidades de propietarios para continuar coordinando directamente la información y los siguientes pasos con los representantes de los vecinos.

En relación con los daños ocasionados, las incidencias ya han sido dadas de alta ante el Consorcio de Compensación de Seguros y se ha contactado con el técnico correspondiente para solicitar que se agilice la visita a los inmuebles afectados.

VIGILANCIA Y ACCESO CONTROLADO A LAS VIVIENDA

La nota informativa del Ayuntamiento de Las Gabias recoge que mientras continúe vigente el desalojo preventivo, los vecinos que necesiten recoger medicamentos, enseres u otros efectos personales pueden seguir accediendo de forma controlada a sus viviendas, acompañados por efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

La Guardia Civil ha mantenido además durante la última noche la vigilancia de la zona para proteger las viviendas desalojadas, prevenir posibles robos y evitar accesos no autorizados a los inmuebles.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la prioridad continúa siendo garantizar la seguridad de los residentes y que no se autorizará el regreso hasta disponer de la correspondiente valoración favorable de los técnicos.

"Una vez certificadas las condiciones de seguridad, el Ayuntamiento informará inmediatamente a los propietarios e inquilinos y coordinará las indicaciones necesarias para que la vuelta a las viviendas pueda realizarse de manera ordenada y segura", concluyen.