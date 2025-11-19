Concluyen las obras del Parque del Canal de Córdoba tras una inversión de casi cinco millones de euros para 24 hectáreas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, en el nuevo Parque del Canal. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, han informado este miércoles de la conclusión de las obras del Parque del Canal, con la culminación de la tercera fase, la manzana central, sumando en total 24 hectáreas en las que se han invertido casi cinco millones de euros.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha valorado que "ya está todo acabado" en "una zona que está en los planes generales del Ayuntamiento desde hace demasiadas décadas", en las que "se construyeron todos los barrios de alrededor y, sin embargo, sus zonas verdes no se construyeron".

Al respecto, ha apuntado que "esto era un descampado, que la gente usaba de una forma u otra para pasear y para hacer deporte, pero de una forma muy precaria y que, por fin, demasiado tarde, ya es una zona verde completa", resaltando que "estas zonas verdes son importantes, porque nos aportan salud".

En este caso, ha comentado que van más de mil árboles entre todas las zonas, que ya están plantados, "que poco a poco van cogiendo cuerpo", a la vez que el parque "aporta zonas de convivencia", como espacios "para ejercicio físico de personas mayores, zonas infantiles, un estanque naturalizado y un circuito para correr".

Además, Bellido ha subrayado que "este parque ha servido para conectar dos barrios que estaban absolutamente rotos en su conexión, que eran El Tablero y La Arruzafilla", con el canal del Guadalmellato, "que además de ser una infraestructura importante para el regadío, era una barrera física que se ha salvado con dos pasarelas que han quedado muy bien", ha aseverado, añadiendo otras actuaciones complementarias, como pasos de cebra y cartelería.

Mientras, el concejal de Urbanismo ha recordado que la manzana este en el futuro llevará el nombre de Princesa de Asturias; la manzana oeste es el Parque del Flamenco, mientras que la manzana central, con unos 27.000 metros cuadrados, está destinada fundamentalmente a dar servicios de mantenimiento, de modo que se ha construido un edificio auxiliar para la Unidad de Parques y Jardines, con el centro del sistema de bombeo y riego de todo el parque, entre otros aspectos desarrollados.

Por otra parte, el alcalde ha destacado que "se han recibido 12 ofertas de empresas para la ejecución del Parque de Poniente Miralbaida", con lo cual "se van a sumar más hectáreas al Anillo Verde".