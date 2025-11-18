El Concurso de Arte Flamenco encara su recta final con las funciones escolares 'El duende de las emociones' en Córdoba

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco (CNAF) encara su recta final con un lleno absoluto de escolares sintiendo el flamenco en el Teatro Góngora, pues la semana ha comenzado con las funciones escolares 'El duende de las emociones', de la compañía Anabel Veloso, englobadas en el ciclo 'Vamos al teatro'. Las cuatro sesiones han agotado las entradas y las butacas se han llenado con niños que han vivido el flamenco en toda su plenitud.

Tal y como ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) en una nota, el CNAF se aproxima a sus últimos días antes de la celebración de la Gala de Entrega de Premios, el 22 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba. Así, hasta el próximo 19 de noviembre se desarrolla la Fase de Opción a Premio, y también tendrán lugar el espectáculo Himno Vertical de Rocío Márquez y la jornada 'Hablemos del Nacional de Córdoba', que cuenta con nueva fecha de celebración, el 21 de noviembre.

Del 17 al 19 de noviembre se está celebrando la Fase de Opción a Premio, única oportunidad de disfrutar de estos doce cantaores, bailaores, guitarristas e instrumentistas flamencos como finalistas del CNAF en el Gran Teatro de Córdoba. Tras la celebración de esta fase, la organización dará a conocer los artistas que se alzarán como Premios Nacionales de Arte Flamenco de Córdoba y que actuarán en la Gala de Entrega de Premios. Las entradas para este acto están disponibles en taquilla y en la página web del IMAE.

La programación de espectáculos culmina con el nuevo proyecto musical de la cantaora Rocío Márquez, 'Himno Vertical'. Márquez, que estará junto a Pedro Rojas en el Teatro Góngora el 20 de noviembre, pone su excelencia vocal al servicio de una inquietud artística que la lleva a atravesar los cánones flamencos sin dogmas ni apegos.

ACTIVIDADES PARALELAS

El Centro Flamenco 'Fosforito' acogerá la jornada 'Hablemos del Nacional de Córdoba' el día 21 de noviembre, nueva fecha anunciada por el concurso tras el aplazamiento por el luto oficial decretado con motivo del fallecimiento del célebre cantaor 'Fosforito'.

El coloquio 'Memoria y futuro del CNAF' contará con la presencia de los cantaores Julián Estrada y Rafael Montilla 'Chaparro', el periodista Alfredo Asensi, la doctora en Musicología Alicia González y el Catedrático de Flamencología Guillermo Castro Buendía, como moderador del encuentro.

Tras el coloquio, habrá una actuación flamenca titulada 'Córdoba en estado puro', con Carmen Carmona, cantaora ganadora del prestigioso premio Melón de Oro en 2025, y Niño Seve, guitarrista y Premio Nacional de Guitarra de la XX edición del CNAF. La entrada para ambos actos será libre hasta completar aforo.

Por primera vez, la Filmoteca de Andalucía en Córdoba contará con tres proyecciones dentro de la programación del Concurso Nacional. Este martes, 18 de noviembre, tiene lugar la primera de ellas con el documental 'Riqueni', de Francisco Brech, premio del Jurado a Mejor Documental en el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares. El laureado documental 'Fandango', dirigido por Remedios Malvárez y Artura Andújar, se proyectará el 19 de noviembre en la Filmoteca.

Esta serie de proyecciones, que se realiza en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, concluye el 20 de noviembre con el documental 'Fernanda y Bernarda', dirigido por Rocío Martín.

Las entradas para todos los espectáculos y actividades enmarcadas en el XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la 'app' IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.