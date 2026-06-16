El Concurso Internacional de Ajedrez de Andújar (Jaén) reunirá a más de 150 ajedrecistas del 27 de junio al 3 de julio

Presentación del II Concurso Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar 'Lince Andújar Chess Open'. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El II Concurso Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar 'Lince Andújar Chess Open' se celebrará del 27 de junio al 3 de julio con la previsión de reunir a entre 150 y 200 jugadores procedentes de 26 países.

El antiguo templo de Santa Marina acogerá este torneo organizado por el Club Ajedrez Andújar con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento y la Diputación y que "afronta su segunda edición con mayores expectativas de participación y nivel deportivo".

De hecho, la competición ha sido clasificada por la Federación Española de Ajedrez en la posición número 19 del ranking nacional, un reconocimiento que consolida su prestigio y lo sitúa entre las competiciones de referencia del país pese a su corta trayectoria.

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de esta cita, que ha contado con el presidente del club, Javier Ruiz; el alcalde, Francisco Carmona; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras.

El regidor ha destacado la evolución del concurso. "Cuando apostamos por este proyecto vimos una oportunidad para situar a Andújar dentro del circuito internacional del ajedrez aprovechando la importante afición que existe en nuestra ciudad. La respuesta obtenida en la primera edición confirmó que estábamos ante una iniciativa con un enorme potencial de crecimiento", ha afirmado.

La primera edición reunió a 150 jugadores de 26 países y obtuvo una valoración muy positiva por parte de participantes y organización. A falta de casi dos semanas para el inicio de la segunda, las cifras de inscripción ya se aproximan a las registradas el pasado año, un dato que refleja el interés que ha despertado el torneo dentro del panorama ajedrecístico.

El crecimiento también se aprecia en el nivel de los participantes. Entre las principales figuras confirmadas, destaca David Antón, doce veces campeón de España, número 23 del ranking europeo y número 57 del mundo.

Antes del comienzo oficial de las rondas de competición, habrá una actividad inaugural abierta al público. Así, el viernes 26 de junio, Antón protagonizará una partida simultánea frente a disitintos jugadores, una exhibición que permitirá a los asistentes contemplar de cerca la capacidad estratégica y la destreza de uno de los mejores ajedrecistas del panorama internacional.

Además, la organización ha preparado un amplio programa de actividades paralelas con el objetivo de acercar el ajedrez a la ciudadanía. Durante la semana se celebrarán torneos nocturnos, actividades interactivas para niños y familias y competiciones de blitz en la terraza de la Casa Azul, una modalidad de juego rápido especialmente atractiva para el público por su dinamismo.

Carmona ha agradecido expresamente el trabajo realizado por el club organizador, encabezado por Javier Ruiz. "Su experiencia, capacidad de organización e ilusión han sido fundamentales para convertir este proyecto en una realidad y para que hoy Andújar sea reconocida dentro del panorama ajedrecístico nacional", ha comentado.

Junto a la dimensión deportiva, ha valorado la importante repercusión económica del evento para la ciudad. La llegada de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados generará un notable movimiento en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo, de modo que también podrán conocer el patrimonio histórico, la oferta cultural y el entorno natural de Andújar.