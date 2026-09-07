El I Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés contará con 16 chefs y celebrará su final en Fitur

Presentación del I Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de Córdoba ha acogido este lunes la presentación de la primera edición del Concurso Nacional de Salmorejo Cordobés, una iniciativa gastronómica y turística orientada a promocionar el plato más emblemático de la provincia, que celebrará cuatro semifinales, con un total de 16 chefs, en distintos puntos de España, mientras que la gran final se celebrará en la próxima edición de Fitur, en Madrid.

La teniente de alcalde delegada de Turismo en el Ayuntamiento, Marian Aguilar, acompañada por el chef Paco Morales; el presidente de Hostecor, Jesús Guerrero; la secretaria de la DO de Priego, Paqui García; el presidente de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, Miguel del Pino, y el crítico gastronómico Carmelo Aunión, ha señalado que "Córdoba es una ciudad que enamora por sus cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad, por sus monumentos, por su historia y por sus calles, pero también enamora por el paladar", pues "la gastronomía es uno de los pilares fundamentales" de la estrategia turística de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento, ha agregado, no se concibe el turismo sin la experiencia culinaria, porque cuando alguien visita Córdoba "se lleva en la memoria el sabor de la tierra". Ahí, "el salmorejo cordobés es, sin duda, el embajador más universal", porque, según Aguilar, es un plato que define a Córdoba, ya que es "humilde en sus ingredientes, pero absolutamente sublime en su resultado gracias a la maestría" de los cordobeses y a la excelencia de los productos locales.

Con este certamen no solo se quiere premiar la excelencia y la técnica en la cocina, sino también llevar el nombre de Córdoba a los principales escaparates gastronómicos de España, como Sevilla, San Sebastián, la propia provincia con 'Sabor a Córdoba', y Madrid en el Mercado de Vallehermoso y la gran final en Fitur.

El objetivo del Ayuntamiento es que este concurso "sirva para proyectar el talento, para atraer a visitantes que busquen una experiencia completa y para poner en valor la marca 'Córdoba Patrimonio Gastronómico'.

En cuanto al desarrollo del concurso, cabe destacar que constará de cuatro semifinales, cada una con cuatro chefs, que se celebrarán en cuatro grandes acontecimientos gastronómicos en los meses y que están repartidos por toda España. Así, empezará en Sevilla en Auténtica Premium Food, el día 15 de septiembre, la siguiente será en San Sebastián Gastronomika, el 6 de octubre.

La tercera semifinal se celebrará en en el marco la Feria de Alimentación de la Provincia de Córdoba, 'Sabor a Córdoba', el 24 de octubre. Y la cuarta y última semifinal tendrá lugar en el Mercado Vallehermoso de Madrid, en noviembre de este año pero con las fechas están todavía por definir.

En cada una de las cuatro semifinales los chefs elaborarán un salmorejo cordobés, aportando su personalidad a cada una de sus elaboraciones, ya que todos recibirán los mismos productos en las mismas proporciones, así como los utensilios necesarios para la elaboración de nuestro salmorejo cordobés. De cada semifinal se clasificará un solo finalista para la gran final, que se celebrará en Fitur en enero de 2027.