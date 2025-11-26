El Concurso de Vinos y Vinagres Ecológicos EcoRacimo supera las 200 catas con muestras de diez comunidades

Archivo - Una cata en una edición anterior de EcoRacimo. - ECOVALIA - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El Concurso de Vinos y Vinagres Ecológicos EcoRacimo 2025 ha celebrado recientemente su cata oficial en Montilla (Córdoba) con una participación excepcional que consolida al certamen como una referencia nacional en el sector ecológico. En esta XXVI edición, el jurado profesional ha llevado a cabo más de 200 catas, evaluando muestras procedentes de diez comunidades autónomas.

Tal y como ha indicado en una nota Ecovalia, organizadora el evento, destaca la presencia de bodegas y vinagrerías de Andalucía, Navarra, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, además de participantes de Región de Murcia, Islas Baleares, Islas Canarias, Aragón, Castilla y León y La Rioja.

La cata, bajo la dirección técnica de Rocío Márquez, ha sido realizada por un panel de expertos catadores de reconocido prestigio, que han valorado la calidad, tipicidad y singularidad de los vinos y vinagres ecológicos presentados.

El jurado ha distinguido a los vinos y vinagres más sobresalientes de esta edición, reflejo del excelente momento que atraviesa el sector ecológico y del trabajo de las bodegas participantes. Entre los vinos ecológicos, el reconocimiento principal ha sido para 'Vino Roble Está por Venir', de Bodegas Palomillo, un vino que ha destacado por su equilibrio, complejidad aromática y elegancia en boca, y 'Piedra Luenga Bio Oloroso', de Bodegas Robles, un vino de enorme personalidad que ha sobresalido por su estructura, intensidad y autenticidad.

En la categoría de vinagres ecológicos, el máximo reconocimiento ha recaído en 'Vinagre de Vino Pedro Ximénez ECO', de Luque Ecológico, premiado por su carácter singular, su armonía y su excelente expresión de la uva Pedro Ximénez en versión ecológica.

Estos galardones ponen en valor la diversidad, la innovación y la calidad que define actualmente al sector del vino y del vinagre ecológico en España. La lista completa de premiados está publicada en la web oficial del concurso 'https://concursoecoracimo.ecovalia.org/premiados/'.

EcoRacimo se ha convertido en una herramienta clave para la promoción de los vinos y vinagres ecológicos, impulsando el reconocimiento de las bodegas certificadas y reforzando su presencia en los mercados nacionales e internacionales. El jurado ha destacado la alta calidad de las muestras presentadas, reflejo del avance técnico y el compromiso de los productores ecológicos con la sostenibilidad, la excelencia y la innovación.

EcoRacimo 2025 está organizado por Ecovalia, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla, y cuenta con la colaboración de AgroBank, Vinavin, la Cátedra de Gastronomía de Andalucía y Etiquetas Macho. Los representantes de Ecovalia, la dirección técnica de EcoRacimo, y de las entidades organizadoras han subrayado la relevancia creciente del sector ecológico y el papel de EcoRacimo como plataforma de visibilidad para las bodegas.

"MAGNÍFICO TRABAJO DE BODEGAS ECOLÓGICAS"

"EcoRacimo demuestra cada año el magnífico trabajo que realizan nuestras bodegas ecológicas y el alto nivel que ha alcanzado el sector en España", ha señalado Diego Granado, secretario general de Ecovalia.

"Montilla es un punto de encuentro indispensable para los vinos y vinagres ecológicos, y este concurso contribuye a proyectar esa calidad al exterior", ha destacado Rocío Márquez, directora técnica del certamen.

La cata de EcoRacimo "ha puesto de manifiesto el extraordinario nivel de los vinos y vinagres ecológicos presentados este año. El jurado ha evaluado más de 200 muestras de gran calidad, reflejo del compromiso y la excelencia de nuestras bodegas. Esta edición confirma el crecimiento y la solidez del sector ecológico. Agradecemos la participación y la confianza de todas las bodegas que hacen posible este concurso", ha apostillado Márquez.