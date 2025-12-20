Condenada a un año y medio de cárcel acusada de traficar con drogas en una calle de Córdoba capital

Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS. - Archivo

CÓRDOBA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a una mujer a la pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, tras supuestamente traficar con drogas en una calle de la capital cordobesa.

Según recoge la resolución, el Alto Tribunal andaluz ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la acusada y confirma la sentencia de la Audiencia de Córdoba, si bien determina que la pena conjunta de multa será de 14,42 euros con la misma responsabilidad personal subsidiaria establecida. Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).

En concreto, se da por probado que la mujer sobre las 12,35 horas del día 7 de noviembre de 2022, la procesada fue sorprendida por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía mientras entregaba por dinero cinco pastillas de sustancia estupefaciente a D.R.M.J., cuando ambos se encontraban en una calle de la capital.

Una vez realizado el oportuno análisis, las pastillas resultaron ser 0,9 gramos de metadona. La referida sustancia tiene un valor en el mercado ilícito de 28,85 euros.

Con motivo de dicho avistamiento, los funcionarios de la Policía Nacional interceptaron a la acusada y localizaron entre sus pertenencias, en el interior del vehículo donde residía, una caja con un total de 60 comprimidos de Lexatin.

Dichos comprimidos tras el oportuno análisis resultaron ser bromazepam, con un peso total de 12 gramos y cuyo contenido de principio activo, según Vademecum, es de 1,5 miligramos/comprimido.

Al respecto, los jueces apuntan que no consta que tales comprimidos fuesen poseídos por la acusada con vocación de venta o entrega a terceras personas.

Además de la pena de cárcel, la procesada fue condenada al pago de una multa de 28,85 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad, en caso de impago, así como al pago de las costas causadas, si bien el TSJA ha rebajado la multa a 14,42 euros.