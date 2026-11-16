Condenada a libertad vigilada una menor fugada de un centro por agredir a dos guardias civiles en Puente Genil (Córdoba)

Archivo - Efectivos de la Guardia Civil en Puente Genil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Menores del Tribunal de Instancia número 1 de Córdoba ha condenado, tras un acuerdo, a una joven fugada de un centro de menores como autora de un delito de atentado a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones, imponiéndole la medida de libertad vigilada durante 12 meses, tras supuestamente agredir a dos guardias civiles destinados en el Puesto Principal de Puente Genil.

Según han informado desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuyos servicios jurídicos han asesorado y representado a los agentes, los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2025, cuando una menor con 17 años de edad que se encontraba en la Plaza del Ancla de Puente Genil fue requerida por los guardias civiles para que les acompañara, al haber sido alertados de que se había fugado del Centro de Menores Juan de Mairena, en Córdoba, donde se encontraba ingresada por decisión del Servicio de Protección de Menores, que tiene la tutela por encontrarse en situación de desamparo.

La menor intentó huir del lugar, y cuando los agentes la retuvieron les insultó, mostrando gran resistencia y dando patadas a los guardias cuando intentaban introducirla en el vehículo policial. Y una vez dentro del vehículo "siguió actuando violentamente, intentando provocar un accidente de tráfico, e incluso mordió en la mano a uno de los agentes, los cuales sufrieron distintas lesiones".

El abogado Álvaro Moreno, quien ha asistido a los guardias civiles agredidos, ha declarado que "en este caso se ha dictado una sentencia de conformidad aceptada por las partes, y se ha condenado a la menor a indemnizar a los agentes, pero la indemnización deberá afrontarla la entidad pública que tiene asumida la tutela de la menor, en este caso la Junta de Andalucía a través de su Servicio de Protección de Menores de Córdoba, dependiente de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad". "La agresora, a pesar de su corta edad, tiene distintos antecedentes por delitos contra la Administración de Justicia y de atentados contra agentes de la autoridad", ha agregado.

Por su parte, Francisco Cruz, responsable de los servicios jurídicos de AUGC en esta provincia, ha recordado que "según las estadísticas oficiales, Córdoba es la provincia andaluza en la que se han registrado más agresiones a guardias civiles en los últimos años, hasta el punto de que incluso los menores agreden a los agentes al haberse perdido por completo el principio de autoridad".

"A pesar de ello, siguen sin reconocernos como profesión de riesgo y hace unos días el Ministerio del Interior ha dado portazo a la negociación que ya estaba prácticamente concluida, despreciando una vez más a los guardias civiles y policías nacionales", ha apuntado.