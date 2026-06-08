Condenado a 22 años y medio de cárcel por disparar en la cabeza a un miembro de un clan rival en Atarfe (Granada)

Archivo - Varios furgones de la Policía Nacional en la Real Chancillería de Granada con motivo del juicio por el crimen de Atarfe. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a 22 años y cinco meses de prisión al hombre al que un jurado popular declaró culpable de asesinar el 16 de enero de 2024 de un tiro en la cabeza a un varón cuando se encontraba en el interior de una furgoneta en Atarfe (Granada).

La sentencia de la Sección Primera, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que el acusado se acercó a la víctima sin ningún tipo aviso con la cabeza encapuchada y le apuntó directamente a la cabeza efectuando tres disparos a muy corta distancia.

Durante el juicio, el autor confeso del crimen explicó que ambas familias están enfrentadas desde hace tiempo y que apretó el gatillo porque tenía "un miedo atroz" a que le "hicieran desaparecer" como a su hermano, que está en paradero desconocido desde julio de 2023.

Expuso que siempre iba armado, también ese día, por esos antecedentes de disputas previas entre los dos clanes rivales y negó que junto a la víctima estuviera, sentada en el asiento de atrás, su hija de tres años.

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido, representada por el letrado Manuel Fernández Poyatos, sí apuntaron inicialmente a esta posibilidad pero el jurado no lo consideró probado.

La Audiencia de Granada le ha condenado a 20 años de prisión y diez de libertad vigilada por un delito de asesinato con la atenuante de confesión; así como a la prohibición de comunicarse o aproximarse a la viuda e hijas del fallecido durante 25 años.

Dado que no tenía licencia, ha sido condenado por un delito de tenencia ilícita de armas a otros dos años y cinco meses de cárcel.

En el ámbito de la responsabilidad civil, deberá indemnizar a la viuda de la víctima en 200.000 euros y a cada una de sus hijas en otros 250.000 euros, según consta en la sentencia, contra la que cabe recurso.

Los hechos ocurrieron en la Placeta del Campo de Fútbol Viejo de la localidad de Atarfe y tras el crimen el acusado se dirigió al Cuartel de la Guardia Civil, donde confesó y entregó el arma.

Durante las diferentes sesiones se puso de manifiesto que se trata de dos clanes enfrentados en Atarfe que tienen varios procesos judiciales abiertos en ambas direcciones por sus violentas disputas.