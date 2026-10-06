Condenado a dos años de prisión un abogado de Granada por estafar 172.500 euros a unos clientes

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a dos años de prisión para un abogado de Granada que estafó 172.500 euros a dos inversores con los que se comprometió a una serie de gestiones financieras que no ejecutó, apoderándose del dinero.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA desestima el recurso del acusado contra la sentencia de la Audiencia de Granada que le condenó por un delito de estafa después de que se alcanzara un acuerdo entre las partes que evitó el juicio.

El alto tribunal andaluz recalca en su sentencia que el acusado --que ejerció su propia defensa como letrado-- se sumó al acuerdo que alcanzaron la Fiscalía y la acusación particular, al tiempo que recuerda la doctrina del Tribunal Supremo respecto a que las sentencias dictadas por conformidad solo son recurribles si no se respetan los requisitos formales o los términos pactados, lo que aquí no ha ocurrido.

El TSJA considera por tanto que el recurso es "de todo punto improcedente y, como tal, debe ser desestimado". Los hechos se remontan al 8 de agosto de 2018, cuando el acusado firmó con estos dos clientes un contrato para la prestación de servicios profesionales cuyo objeto consistía en el asesoramiento judicial y/o extrajudicial para la emisión de una carta de crédito de un banco y la gestión de la misma para la obtención de una rentabilidad por beneficios de un fondo.

El precio total de la gestión se fijó en 300.000 euros. Al mismo tiempo, el acusado informó a los clientes de un contrato de seguro que diera seguridad a la operación, designando sin embargo una póliza de seguro inexistente.

De este modo, una vez creada la apariencia de credibilidad necesaria frente a los dos inversores, el acusado, "a sabiendas de que nunca iba a ejecutar el contrato", les requirió un primer pago de 172.500 euros. Emitieron un cheque nominativo a nombre del acusado por la cantidad de 142.500 euros y el resto lo entregaron en efectivo.

El acusado se quedó con este dinero sin haber dado "cumplimiento alguno" al objeto del contrato que firmó con las víctimas, a las que dio "continuas respuestas evasivas" y "no han recuperado el dinero que le entregaron".

El TSJA ha confirmado la condena dictada por la Audiencia de Granada de dos años de prisión, multa de 3.240 euros y el pago de una indemnización de 172.500 euros a los dos clientes. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.