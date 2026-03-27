Condenado a prisión el hombre que agredió a patadas a su pareja en plena calle de Castell de Ferro (Granada)

MOTRIL (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Motril (Granada) ha condenado a seis meses de prisión al hombre detenido por agredir el pasado martes a su pareja en la localidad de Castell de Ferro, donde le propinó diversas patadas en plena calle incluso estando la víctima ya en el suelo.

La sentencia, dictada este pasado jueves, fue aceptada por el detenido por lo que fue declarada firme, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El caso fue tramitado como procedimiento de diligencias urgentes. La víctima prestó testimonio en sede judicial y el detenido --que fue grabado durante la agresión por varios vecinos-- asumió los hechos, y dio su consentimiento a la condena solicitada por la Fiscalía.

El delito por el que fue enviado a prisión es el de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El fallo también establece que, tras cumplir el plazo de encierro, el hombre tendrá que cumplir con un periodo de tiempo en el que tendrá prohibido acercarse a la víctima.