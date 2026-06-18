Condenados a unos 20 años de cárcel en Córdoba dos acusados de asesinar a un varón que les acogió en su casa

Archivo - Prisión de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a penas de 20 años de cárcel a dos jóvenes acusados de asesinar a un varón que les acogió en su casa de la capital cordobesa, junto a la pareja de uno de ellos condenada a ocho años de prisión como cómplice del asesinato, además de robarle tras el crimen, delito por el que uno de ellos ha sido condenado a dos años más de cárcel.

Según recoge la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se declara probado, conforme al veredicto de culpabilidad del jurado, que los tres procesados, dos de ellos pareja sentimental, conocieron a la víctima durante el mes de marzo de 2024 en un comedor social de la ciudad, entablando entre ellos "una relación de confianza", fruto de la cual él les permitió la estancia en su domicilio, donde se instalaron los acusados al menos desde el día 1 de abril de 2024, facilitándoles las llaves de la vivienda.

En la madrugada del día 2 al 3 de abril de 2024, se encontraban los tres acusados en la vivienda junto al hombre, "cuando en un momento indeterminado de esa noche y por motivos no esclarecidos", los dos varones acusados comenzaron a golpearle en el salón, "llevándolo posteriormente a la fuerza hasta un pequeño dormitorio colindante al salón, arrojándolo sobre un colchón que había en el suelo".

De este modo, "encontrándose tumbado, comenzaron a golpearlo con puñetazos y patadas en el cuerpo y en el rostro, utilizando uno de ellos un travesaño de hierro que se encontraba en la habitación para golpearlo reiteradamente en la cabeza y el cuerpo".

A continuación, "puestos de común acuerdo los acusados y con la intención de causarle la muerte", entre ambos procesados "le taparon la nariz y la boca para que no gritara, y mientras uno de ellos se subía a horcajadas sobre él, otro aprovechó para anudarle en el cuello un cinturón de albornoz, apretándolo con fuerza, perdiendo la vida por un síndrome asfíctico por estrangulamiento y sofocación por oclusión de orificios respiratorios".

Al respecto, los jueces detallan que el cadáver presentaba "numerosas contusiones en la cabeza, en el rostro; equimosis en el rostro, en el tórax, en miembros superiores e inferiores; múltiples excoriaciones y erosiones en la cara, en ambas ramas mandibulares, mentón y en regiones laterales del cuello, y numerosas infliltraciones hemorrágicas en cara interna del cuero cabelludo, en ambos músculos esternocleidomastoideos, en cara dorsal de la lengua y en el hueso hioides", junto a otras lesiones.

"BUSCARON LO INOPINADO DEL ATAQUE"

En este sentido, en la sentencia se precisa que los dos varones procesados "buscaron lo inopinado del ataque y la estrechez de la habitación a la que condujeron" a la víctima para que "tuviera mermadas sus facultades de defensa y sin posibilidad de huir del lugar".

Durante la agresión, "los tres acusados pusieron la música a un volumen muy elevado y hablaron a voces para evitar que los vecinos escucharan los golpes y gritos del varón y pudieran auxiliarlo, siendo así que cuando los vecinos llamaron a la puerta", los procesados que son pareja "aparentaron normalidad, hablando con ellos y bajando momentáneamente el volumen de la música".

Además, los magistrados señalan que la mujer acusada "pudo conocer lo que estaba sucediendo en el interior de la vivienda, y pese a ello no hizo nada por impedir la agresión, auxiliar a la víctima o pedir ayuda, colaborando así a la comisión del hecho".

Mientras, aseguran que "los acusados permanecieron en el interior de la vivienda hasta pasadas las 9,00 horas, abandonándola a continuación y puestos de común acuerdo y aprovechando que el varón yacía muerto, con ánimo de lucro se llevaron consigo dos cadenas doradas, una de ellas con una cruz que la víctima llevaba en el cuello, unas zapatillas de deporte, un teléfono móvil propiedad de él y un juego de llaves de la vivienda". Los objetos sustraídos han sido tasados en la cantidad de 193 euros.

Sobre las 17,00 horas del día 3 de abril de 2024, uno de los acusados volvió a la vivienda, a la que accedió empleando el juego de llaves de la víctima y "con ánimo de lucro se llevó una televisión con su mando a distancia, objetos que han sido tasados en la cantidad de 200 euros". En ese momento "no estaba autorizado para utilizar las llaves de la vivienda, puesto que el hombre ya estaba fallecido".

DETENIDOS CON LOS OBJETOS ROBADOS

Cuando los tres procesados fueron detenidos el día 5 de abril de 2024 en una nave abandonada del Polígono Chinales de Córdoba, "tenían en su poder las cadenas doradas, las zapatillas de deporte, el teléfono móvil del varón y el mando de la televisión sustraída".

Al momento de su fallecimiento, el hombre tenía una hija de 25 años de edad fruto de la relación con una mujer de la que se divorció en el año 2021, a la vez que la madre y tres hermanos del fallecido vivían en el momento de los hechos.

Por otra parte, en la sentencia se indica que "no consta acreditado que cuando los dos varones acusados llegaron a la vivienda en la tarde del día 2 de abril de 2024 encontraran al hombre sobre la acusada tratando de arrancarle la ropa, ni por tanto, que uno de los acusados se encontrara bajo un estímulo tan poderoso que hubiera alterado total ni parcialmente su capacidad volitiva ni intelectiva".

Una vez detenido, dicho procesado "confesó parcialmente los hechos a las autoridades, pero no colaboró activamente en la investigación", a lo que se añade que no consta acreditado que el otro acusado "padezca un trastorno por consumo de cannabis y cocaína que hubiera afectado parcialmente sus facultades volitivas ni intelectivas en el momento de la comisión de los hechos".

LAS PENAS

En relación a las penas, junto a los años de prisión ya mencionados, los dos varones han sido condenados a la medida de libertad vigilada por un tiempo de diez años y la mujer, a ocho años, todo ello con posterioridad a la pena privativa de libertad.

Asimismo, los tres han sido condenados por el delito leve de hurto tras el crimen al pago de multas de 360 euros y en concepto de responsabilidad civil, los dos varones acusados indemnizarán, conjunta y solidariamente a la hija en la cantidad de 74.129 euros por el daño moral sufrido por el fallecimiento de su padre; a la madre con 49.419 euros por el daño moral sufrido, y a los tres hermanos, en la cantidad de 22.238 euros a cada uno de ellos.

En la sentencia se absuelve a la pareja procesada del delito de robo con fuerza por uso de llaves falsas cometido en casa habitada por el que también estaban acusados. Las costas procesales, en la proporción indicada, incluirá las ocasionadas a la acusación particular.